النفايات الطبية تهدد بكارثة بيئية في الخرطوم

الخرطوم- حذر مصدر طبي سوداني من خطورة بقاء نفايات طبية وصفها بـ"الخطيرة" تخص بنك الدم المركزي في العراء لأكثر من 3 أشهر مع بداية هطول الأمطار بالعاصمة الخرطوم، مما يهدد بكارثة بيئية محتملة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، حذرت في أبريل/نيسان 2023، بعد أسبوع من اندلاع الحرب من "خطر بيولوجي" مرتفع في السودان بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المعمل المركزي للصحة العامة وبنك الدم المركزي وسط الخرطوم، في ظل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه للجزيرة نت إن النفايات تشمل عينات من فيروسات الكبد الوبائي وأمراضِ الزهري والسيلان والإيدز وأكياس دم ملوثة، وتابع "الخطير هو فيروس الكبد الوبائي الذي إذا تسرب للتربة يمكن أن يبقى فيها لفترة عام كامل".

وتفاقمت الأوضاع الصحية بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المعامل الرئيسة وسط العاصمة لفترة طويلة، مما أدى إلى تلف عينات شديدة العدوى مثل الأنسجة والخلايا المريضة وكذلك الفيروسات الوبائية لتشكل أكبر الهواجس والأخطار على البيئة والصحة العامة.

وأشار المصدر إلى مراسلات بين إدارة بنك الدم وهيئة نظافة الخرطوم للتخلص من النفايات، ولكن لم تتم الاستجابة، مضيفا أن الهيئة طلبت من إدارة البنك توفير وقود لسيارات نقل ومعالجة النفايات، ورغم مرور أكثر من 3 أشهر لم تتمكن إدارة البنك من الحصول على المبلغ بعد عدة اتصالات أجرتها مع جهات حكومية وطوعية.

وقال المصدر "مع دخول فصل الخريف وهطول الأمطار يزداد الوضع خطورة ويهدد بكارثة بيئية خاصة بعد تحطم بعض العبوات التي تحمل الفيروسات بفعل حرارة الشمس" داعيًا الى تحرك سريع لسحب هذه النفايات ومعالجتها في المناطق المخصصة لذلك.