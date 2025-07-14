تغير المناخ يسرّع ذوبان أنهار الجليد بجبال الإنديز

أظهرت دراسة أن الأنهار الجليدية في تشيلي والدول التي تمتد عبرها سلسلة جبال الإنديز تواجه خطرا أكبر بالذوبان والانهيارات الأرضية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والنشاط الزلزالي والبركاني الناجم عن التغير المناخي، بينما تتسارع نسبة ذوبان الأنهار في جبال الإنديز بأكثر من 35% من المتوسط العالمي.

ووضعت الدراسة، التي نشرت بمجلة علوم الأرض في أميركا الجنوبية، نماذج لمتغيرات مثل إفراغ البحيرات الجليدية بشكل مفاجئ، وتدفقات الطين والحطام، والانهيارات الجليدية، والانهيارات الأرضية، أو التقدم الجليدي المفاجئ بما يتجاوز السرعات الطبيعية.

وقال الجيولوجي فيليبي أوغالدي من جامعة تشيلي، وهو أحد مؤلفي الدراسة: "حددت الدراسة أن حوالي 10 أنهار جليدية ستكون عرضة بدرجة كبيرة لواحد أو أكثر من تلك العوامل الرئيسية المزعزعة للاستقرار".

وشمل ذلك بعض الأنهار الجليدية المعرضة لخطر الانهيارات الجليدية، وأخرى ذات امتدادات حادة، وأخرى قد تتأثر بتناقص منسوب البحيرات الجليدية، كما واجهت أنهار أخرى خطر الانفجارات البركانية في الدولة الواقعة على "حلقة النار" في المحيط الهادي، وهي حزام من البراكين والزلازل.

وقال أوغالدي "إن الأنهار الجليدية الثلاثة الشديدة التأثر هي تلك الأقرب إلى مراكز الانبعاث الرئيسية لبركان سان خوسيه في جبال الإنديز، وهي شديدة التأثر بتدفقات الطين البركاني التي عادة ما تكون مزيجا من الماء والرماد البركاني وحطام الصخور".

وأضاف الجيولوجي أن الأنهار الجليدية على مستوى العالم تتراجع وسط ارتفاع درجات الحرارة، مما يتسبب في فقدانها لكتلتها فتصبح أقل استقرارا بمرور الوقت.

ويشير أوغالدي إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في تسرب الماء، إما عبر المطر أو عبر الذوبان السريع للغطاء الجليدي إلى قاعدة النهر الجليدي ومن ثم يعمل كمزلق، وهو ما يؤدي إلى تساقط الجليد بسرعة أكبر في عملية طبيعية تُسمى الانهيار الجليدي.

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وتحصل هذه العملية في نهاية المطاف كرد فعل على الخلل الذي تعاني منه الأنهار الجليدية نتيجة لارتفاع درجات حرارة الهواء المتوسطة بشكل متزايد، حتى في البيئات الجبلية العالية في جبال الإنديز، حسب أوغالدي.

وكانت دراسة أخرى قد أظهرت كيف يمكن لظاهرة ذوبان الأنهار الجليدية، التي يسرّعها تغير المناخ، فى جبال الأنديز في تشيلي أن تؤدي إلى تنشيط البراكين الكامنة تحت الجليد، مما قد يتسبب في موجات من النشاط البركاني المتزايد.

ويوجد ما يقرب من 25 ألف نهر جليدي في سلسلة جبال الأنديز، تغطي مساحة تقارب 30 ألف كيلومتر مربع، وهي أكبر مساحة جليدية في نصف الكرة الجنوبي بعد القارة القطبية الجنوبية.

وحسب دراسة حديثة، تتوقع نماذج المناخ ارتفاع درجات الحرارة في جبال الأنديز بين 1.1 و4.5 درجات مئوية بحلول نهاية القرن. وحذرت الدراسة من أن الأنهار الجليدية في جبال الأنديز تتقلص بمعدل 0.7 متر سنويا، وهو أسرع بنسبة 35% من المتوسط العالمي لذوبان الأنهار.

ويرتبط هذا التهديد الرئيسي، حسب الدراسة، بتغير المناخ، إذ تتزايد درجات حرارة الهواء في سلسلة جبال الأنديز، بالإضافة إلى ارتفاع حجم وتوزيع هطول الأمطار.

سيؤدي تقلص الأنهار الجليدية واختفاؤها في نهاية المطاف إلى انخفاض توفر المياه في مجرى النهر. وقد يُسهم ذلك في موجات جفاف شديدة في جبال الأنديز القاحلة وشبه القاحلة، مما قد يؤثر على الأمن المائي والغذائي للسكان على طول سلسلة الجبال.

وتمتد سلسلة جبلية على طول الساحل الغربي لأميركا الجنوبية. يقارب طولها 7100 كيلومتر، وعرضها 500 كيلومتر، ومعدل ارتفاعها 4 آلاف متر، وتمتد في 7 دول هي: الأرجنتين والإكوادور وبوليفيا وبيرو وتشيلي وكولومبيا وفنزويلا.