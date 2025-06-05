غوتيريش: البلاستيك يخنق كوكبنا ولا بد من حل عاجل

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المفاوضين على العودة إلى المحادثات في أغسطس/آب المقبل بعزم أكبر لتجاوز الخلافات وبناء مسار مشترك للتوصل إلى المعاهدة التي يحتاجها العالم للتغلب على خطر البلاستيك.

وقال غوتيريش في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 2025 إن إحياء هذه المناسبة في هذا العام تركز على الحلول الضرورية للتغلب على التلوث البلاستيكي.

وأكد أن التلوث البلاستيكي يخنق كوكبنا ويضر بالنظم البيئية والرفاهية والمناخ إذ تتسبب النفايات البلاستيكية في انسداد الأنهار وتلويث المحيطات وتعرض الحياة البرية للخطر.

وأشار إلى أنه مع تفكك البلاستيك إلى أجزاء أصغر فأصغر، يتسلل إلى كل ركن من أركان الأرض، من قمة جبل إيفرست، إلى أعماق المحيط، ومن أدمغة البشر، إلى حليب الأم.

وشدد الأمين العالم على أن هناك "حركة من أجل التغيير العاجل"، تتميز بمشاركة عامة متزايدة، وخطوات نحو إعادة الاستخدام والمساءلة الأكبر والسياسات الرامية إلى الحد من استخدام البلاستيك مرة واحدة وتحسين إدارة النفايات.

وشدد غوتيريش في رسالته على ضرورة "الذهاب أبعد من ذلك وأسرع"، حيث ستجتمع في غضون شهرين، البلدان لصياغة معاهدة عالمية جديدة لإنهاء التلوث البلاستيكي، قائلا "نحن بحاجة إلى اتفاق طموح وموثوق وعادل هذا العام".

إعلان

وأشار إلى أن هذا الاتفاق يجب أن يشمل دورة حياة البلاستيك، من منظور الاقتصادات الدائرية ويستجيب لاحتياجات المجتمعات، وهو ما يتماشى مع الأهداف البيئية الأوسع، وأهداف التنمية المستدامة، وما هو أبعد من ذلك، ويتم تنفيذه بسرعة وبشكل كامل.

وقال غوتيريش في نهاية رسالته "دعونا نضع حدا لآفة التلوث البلاستيكي ونبني مستقبلًا أفضل لنا جميعًا".

https://youtu.be/udbWD0oUIE8

التزام أكبر

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن إن التلوث البلاستيكي يؤثر على كل نظام بيئي وكل شخص على هذا الكوكب.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينمو تسرب البلاستيك إلى البيئة بنسبة 50% بحلول عام 2040، ويتسلل هذا التلوث إلى أجسامنا من خلال الطعام الذي نتناوله، والمياه التي نشربها، وحتى الهواء الذي نتنفسه.

وأكدت أندرسن ضرورة إطلاق حلول مبتكرة، تعالج دورة حياة البلاستيك، وتمكن من نشر البدائل وفي نهاية المطاف تعمل على الحد من التلوث البلاستيكي المتسرب إلى بيئتنا.

وشددت على أهمية إيجاد حلول تعيد التفكير في كيفية تصميم المنتجات وكيفية تصنيع البلاستيك واستخدامه وإعادة استخدامه والتي تساعد في حماية صحتنا وبيئتنا ومجتمعاتنا.

كما أكدت أن العالم يقترب من التوصل إلى معاهدة عالمية لإنهاء التلوث البلاستيكي، وجددت الدعوة للجميع في يوم البيئة العالمي، لتأكيد الالتزام بالقضاء على التلوث البلاستيكي مرة واحدة وإلى الأبد.