دراسة: الإجهاد الحراري يدمر الشعاب المرجانية حول العالم

أظهرت دراسة نشرتها الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أن حوالي 83.7% من مساحة الشعاب المرجانية في العالم في 83 دولة ومنطقة على الأقل تأثرت بالإجهاد الحراري الناجم عن الابيضاض منذ يناير/كانون الثاني 2023، وحتى أبريل/نيسان 2025.

وتتعرض الشعاب المرجانية في العالم لظاهرة ابيضاض المرجان الجماعية والتي بدأت في عام 2023، وأصبحت أكبر حدث تم تسجيله على الإطلاق، جراء تحمض مياه المحيطات والحرارة الزائدة.

ونشرت الإدارة خريطة منطقة التنبيه لابيضاض المرجان القصوى، التي تم التقاطها بواسطة قمر صناعي عالمي بدقة 5 كلم من برنامج مراقبة الشعاب المرجانية التابع لها، للفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2023 إلى 20 أبريل/نيسان 2025.

وتوضح الخريطة المناطق حول العالم، التي شهدت مستويات عالية من الإجهاد الحراري البحري (مستويات التنبيه لابيضاض المرجان من 2 إلى 5) والتي يمكن أن تتسبب في ابيضاض المرجان ووفياته على مستوى الشعاب المرجانية.

ومن بين المناطق المتضررة الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا -وهو أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم- وفلوريدا، ومنطقة البحر الكاريبي، والبرازيل، وشرق المحيط الهادي الاستوائي، ومساحات واسعة من جنوب المحيط الهادي، والبحر الأحمر، والخليج العربي، وخليج عدن.

كما أكدت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي انتشار ظاهرة الابيضاض على نطاق واسع في أجزاء أخرى من حوض المحيط الهندي، ويعد هذا هو رابع حدث ابيضاض جماعي للمرجان يتم تسجيله على الإطلاق والثاني الذي يحدث خلال السنوات العشر الماضية.

الغابات المطيرة البحرية

ويحدث ابيضاض المرجان كاستجابة للضغط الحراري الناجم عن ارتفاع درجات حرارة المحيط، مما يدفع الطحالب بعيدا عن الشعاب المرجانية، مما يتسبب في فقدانها لألوانها النابضة بالحياة.

إعلان

وسجلت كل سنة من السنوات الثماني الماضية رقما قياسيا جديدا في محتوى حرارة المحيطات، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. ويتجاوز معدل احترار المحيطات خلال العقدين الماضيين (2005-2024) ضعف معدله خلال الفترة 1960-2005.

كان عام 2024 أعلى مستوى حرارة للمحيطات في سجل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الممتد على مدار 65 عاما. في العام الماضي، وهو العام الأكثر حرارة على الإطلاق.

وصلت درجات حرارة سطح البحر إلى مستويات قياسية من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران. وفي النصف الثاني من عام 2024، كانت درجات الحرارة ثاني أعلى درجة حرارة مسجلة في ذلك الوقت من العام، بعد عام 2023.

في حين أن حدث الابيضاض لا يرتبط بشكل مباشر بموت الشعاب المرجانية، فإن الضغوط الحرارية المتكررة والشدة تجعل الشعاب المرجانية أكثر عرضة للأمراض، مما يؤدي إلى إبطاء تعافيها والحد من قدرتها على التكاثر.

وقال ديريك مانزيلو، منسق برنامج مراقبة الشعاب المرجانية التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: "مع استمرار ارتفاع درجة حرارة محيطات العالم، يزداد تواتر ظاهرة تبيض المرجان وشدتها".

وأضاف أنه عندما تكون هذه الأحداث شديدة أو مطولة بما يكفي، فإنها قد تتسبب في نفوق المرجان، مما يضر بالسكان الذين يعتمدون على الشعاب المرجانية في معيشتهم.

وتُعد الشعاب المرجانية أنظمة بيئية بالغة الأهمية، إذ توجد في أكثر من 100 دولة ومنطقة، وتدعم ما لا يقل عن 25% من الأنواع البحرية؛ وهي جزءٌ لا يتجزأ من استدامة شبكة التنوع البيولوجي البحري الواسعة والمترابطة على كوكب الأرض.

كما أنها توفر خدماتٍ بيئيةً تُقدَّر قيمتها بنحو 9.9 تريليونات دولار سنويا. ويُشار إليها أحيانا باسم "الغابات المطيرة البحرية" لقدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون الزائد في الماء.

وتشير التقديرات إلى أن الشعاب المرجانية تختفي بوتيرة مثيرة للقلق . ووفقا لأحدث تقرير صادر عن الشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية (GCRMN)، فقد العالم ما يقارب 14% من الشعاب المرجانية منذ عام 2009.