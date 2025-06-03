فعاليات متنوعة لوزارة البيئة القطرية إحياء لليوم العالمي للبيئة

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية مجموعة من الفعاليات التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من يونيو/حزيران من كل عام، تحت شعار: "الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية"، والذي بات يمثل مشكلة بيئية ومناخية عالمية خطيرة.

وأوضحت الوزارة -في بيان لها الاثنين- أن الفعاليات تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع، وتسليط الضوء على مخاطر التلوث البلاستيكي وتأثيراته السلبية على النظم البيئية البرية والبحرية، من خلال أنشطة تعليمية وتفاعلية تجمع بين الترفيه والمعلومة.

وتتضمن هذه الفعاليات -التي تنتظم في مجمع قطر مول، خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو/حزيران الجاري- عددا من الأركان التوعوية، من بينها "ركن البر" الذي يعرض آثار التلوث البلاستيكي على البيئة البرية، و"ركن البحر" الذي يبرز التأثيرات الضارة للبلاستيك على الحياة البحرية.

كما تم تخصيص "حديقة المعرفة" لتقديم معلومات علمية دقيقة حول أنواع البلاستيك وتأثيراتها الصحية والبيئية، بالإضافة إلى "ركن التصوير" الذي يتيح للزوار تجربة تفاعلية لتشجيع السلوكيات البيئية الإيجابية.

وفي إطار دمج الفن بالتوعية، تشارك طالبات من قسم التربية الفنية بجامعة قطر في عرض لوحات فنية تجسد آثار التلوث البلاستيكي، وذلك بإشراف أكاديمي، في مبادرة تهدف إلى إيصال الرسالة البيئية من خلال الإبداع الفني.

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كما تتخلل الفعالية مسرحية توعوية بعنوان "بيئتنا جميلة" تعرض 3 مرات يوميا خلال اليومين الأول والثاني، وتستهدف الأطفال والعائلات بأسلوب مبسط وجاذب لنقل الرسائل البيئية المهمة.

وفي هذا الإطار، أكد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي فرهود الهاجري، أن الفعاليات تأتي ضمن إستراتيجية الوزارة الرامية إلى رفع الوعي البيئي في المجتمع، مشيرا إلى أهمية إشراك كافة الفئات في جهود حماية البيئة وتقليل استعمال المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وضمن اهتمامها بالعمل المناخي، وتعزيز الوعي البيئي والتنوع البيولوجي والاستدامة البيئة، تحتفل دولة قطر سنويا أيضا بيوم البيئة القطري في 26 فبراير/شباط من كل عام.

وتعمل الدوحة على صياغة وتنفيذ إستراتيجيات وخطط عمل بيئية متنوعة وإقامة العديد من المشاريع والمبادرات البيئية لحماية وتنويع مواردها والحفاظ عليها والتخفيف من آثار تغير المناخ، ضمن رؤية إستراتيجية تقوم على المواءمة بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

وفي هذا السياق، وقّعت دولة قطر عددا من الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة والمناخ، وأصدرت عددا من القوانين والتشريعات التي تدعم السياسات والتوجهات البيئية، مما مكنها من تحقيق خطوات كبيرة في مجال الالتزام البيئي والمناخي ودعم المنظمات الدولية والمشاركة الفعالة في المؤتمرات الدولية حول البيئة والمناخ.