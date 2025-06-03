ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.2 درجات على مقياس ريختر، فجر الثلاثاء، منطقة الحدود بين جزر دوديكانيسا اليونانية والسواحل الغربية لتركيا، وشعر به سكان دول مجاورة، فيما لم ييلّغ عن حصول خسائر بشرية، وفق ما أفادت به وكالة رويترز.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي من جهته أن زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر هز منطقة جزر دوديكانيسا الحدودية بين تركيا واليونان في جنوب شرق بحر إيجة قبالة السواحل التركية.

وكان الزلزال على عمق 75 كيلومترا وعلى مسافة 146 كيلومترا جنوب غرب دنزلة التركية و22 كيلومترا من جزيرة رودس اليونانية.

ووقع الزلزال تحديدا عند الساعة 2:17 صباحا بالتوقيت المحلي، مما أحدث موجة من الهزات الإضافية والتخوفات في عدد من الدول المحيطة.

وأفاد سكان في القاهرة الكبرى والساحل الشمالي بشعورهم بالهزة الأرضية في نفس توقيت حدوث الزلزال.

ولم تُسجّل أي تقارير رسمية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، فيما أعلنت الجهات المختصة في الدول المعنية أنها تتابع تطورات الوضع، وتستعد لإصدار بيانات توضيحية لاحقة.

ومن جانبه، قال المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه تم رصد زلزالا قوته 6.2 على مقياس ريختر ومركزه قرب حدود تركيا.

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ويقع مركز الزلزال في منطقة شرق البحر المتوسط، التي تُعرف بكونها من أكثر المناطق نشاطا زلزاليا في العالم، وتتقاطع فيها عدة صفائح تكتونية رئيسية، منها الصفيحة الأفريقية، التي تتحرك شمالا تجاه الصفيحة الأوراسية والصفيحة الأناضولية، التي تتأثر بحركة الصفيحة الأوراسية من الشمال.

وتعد اليونان واحدة من أكثر دول أوروبا عرضة للزلازل، وقد تعرضت جزيرة سانتوريني السياحية الشهيرة لمستوى غير مسبوق من النشاط الزلزالي لأسابيع في وقت سابق من العام الجاري، ما دفع الآلاف إلى الإخلاء وإغلاق المدارس.