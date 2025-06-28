موجة حر شديدة تضرب أجزاء من أوروبا وتحذيرات من حرائق

يستعد جزء من أوروبا لموجة حر قياسية نهاية الأسبوع ويتوقع أن تصل الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية، مما استدعى إصدار تحذيرات للسكان والسياح وأثار مخاوف من اندلاع حرائق غابات.

وتأتي موجة الحر الشديدة التي تنتشر عبر البحر الأبيض المتوسط من شبه الجزيرة الأيبيرية إلى البلقان واليونان، ويحذر العلماء من أن تغير المناخ الناجم عن النشاط الإنساني يتسبب في مفاقمة الأحوال الجوية القصوى بما فيها موجات حر أطول وأكثر حدة.

ففي إسبانيا، استعدت الطواقم الطبية للتعامل مع زيادة متوقعة في حالات ضربات الشمس، خصوصا بين الفئات الضعيفة مثل الأطفال والمسنين ومن يعانون أمراضا مزمنة.

وفي البرتغال المجاورة، قالت وكالة الأرصاد الجوية إن موجة الحر ستضرب البلاد اعتبارا من السبت على أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية جنوب البلاد وشمالها. وأضافت أن الأحد سيكون أشد حرارة، وقد وضع ثلثا البلاد في حالة تأهب. ويتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 42 مئوية في العاصمة لشبونة.

ويبلغ خطر الحرائق أعلى مستوياته في المناطق الداخلية بالنصف الشمالي من البرتغال، وكذلك على ساحل الغارف وهو مقصد سياحي جنوب البلاد.

كذلك، تواجه فرنسا موجة حر منذ أكثر من أسبوع، ووُضعت 4 مناطق في جنوبها بحالة تأهب يوم الجمعة، ويتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 39 مئوية في الداخل.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية إن درجات حرارة سطح البحر في البحر المتوسط تشكل "عاملا مفاقما" يمكن أن يجعل الليالي "أكثر اختناقا".

حالة تأهب قصوى

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة حالة تأهب قصوى في 21 مدينة هذا الأسبوع بينها العاصمة روما، وميلانو والبندقية. ونصحت المواطنين بعدم الخروج بين الساعة الـ11 صباحا والسادسة مساء، والبقاء في أماكن مكيفة.

إعلان

وعلى طول البحر الأدرياتيكي، أصدرت السلطات في كل من كرواتيا والبوسنة وصربيا تحذيرات صحية، وكافح عناصر الإطفاء في ألبانيا الخميس 8 حرائق على الأقل بعدما أتت النيران على عشرات المنازل جنوب البلاد نهاية الأسبوع الماضي.

وفي الجنوب، توقعت وكالات الأرصاد الجوية في اليونان موجة حر الأيام المقبلة مع درجات حرارة تتجاوز 40 مئوية، بما في ذلك العاصمة أثينا. وأصبحت البلاد معرّضة للحرائق الصيفية، في السنوات الأخيرة، بسبب الرياح القوية والجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة المرتبطة بتغير المناخ.

وقال جهاز الإطفاء الجمعة إن حريق غابات -أجبر السكان حول أثينا على إخلاء منازلهم- أصبح تحت السيطرة، لكنه حذّر من أن درجات الحرارة المرتفعة تبقي خطر الحرائق عند مستوى مرتفع حول العاصمة وفي جزر بحر إيجه الشمالية.

وقد تسببت الحرائق في تدمير حقول وبساتين زيتون وبعض المنازل في محيط أثينا، وقد جاءت بعد حريق آخر (في خيوس خامس أكبر جزيرة باليونان) أتى على أكثر من 4 آلاف هكتار في 4 أيام.