سنة 2024 الأشد حرارة على الإطلاق في المغرب

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب أمس الجمعة أن عام 2024 كان الأكثر حرارة على الإطلاق في المغرب، مسجلة درجات حرارة غير مسبوقة تاريخيا، في سياق الاحترار المناخي على مستوى العالم.

وقالت المديرية في تقرير سنوي إن فارق درجة الحرارة السنوية المتوسطة في عام 2024 أعلى بمقدار 1.49+ درجة مئوية من المعدل الطبيعي للفترة 1991-2020، مما يجعل هذا العام هو الأكثر حرارة على الإطلاق في المغرب.

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وتابعت "يظهر تحليل مبيانات درجات الحرارة لعام 2024 تفاقما ملحوظا في مستويات الانحرافات الحرارية، لا سيما خلال أشهر الخريف والشتاء".

وأضافت أن أرقاما قياسية لدرجات الحرارة القصوى اليومية تحطمت في عدة مدن لا سيما يوم 23 يوليو/تموز 2024 في بيني ملال، حيث بلغت الحرارة 47.7 درجة مئوية ومراكش 47.6 درجة مئوية، وهما مدينتان في وسط البلاد.

وسُجِّلت أعلى حرارة على الإطلاق في المغرب في أغسطس/آب 2023 في أغادير جنوبا وبلغت 50.4 درجة مئوية.

وتواجه المملكة حاليا عامها السابع على التوالي من الجفاف، وبلغ متوسط العجز في هطول الأمطار نسبة -24.7% في عام 2024، بحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية.

ولم تؤد الفيضانات التي سببتها أمطار غزيرة استثنائية في جنوبي البلاد في سبتمبر/أيلول الماضي وأودت بحياة 18 شخصا، إلى "عكس اتجاه العجز"، بحسب المصدر نفسه.

وعلى الصعيد العالمي، يزيد تغيّر المناخ طول وشدة وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة مثل موجات الحر والفيضانات.