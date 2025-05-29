طقس الحج.. ما الذي تتوقعه الأرصاد الجوية؟

أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودي، أن حالة الطقس المتوقعة في المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1446هـ، ستكون حارة إلى شديدة الحرارة، مع سحب رعدية محتملة.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة العظمى ستتراوح بين 40 إلى 47 درجة مئوية، وصغرى بين 27 إلى 32 درجة مئوية، كما يتوقع أن تكون نسبة الرطوبة بين 15% إلى 60%.

ويبدأ موسم الحج في 4 يونيو/حزيران المقبل، وسيكون الوقوف بعرفة الركن الأعظم للفريضة يوم الخميس 5 يونيو/حزيران، وعيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو/حزيران.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للمركز أيمن بن سالم غلام، إن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 25 إلى 35 كلم/ساعة، مع نشاط مثير للأتربة والغبار، قد يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق المكشوفة والطرق السريعة.

كما لفت إلى احتمال تكوّن سحب رعدية على مرتفعات الطائف، قد يمتد تأثيرها إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة من 8 إلى 13 من شهر ذي الحجة، يصاحبها رياح هابطة نشطة ومثيرة للأتربة والغبار.

وأكد غلام استعداد المركز لموسم حج هذا العام بمنظومة تشغيلية متكاملة من التقنيات الحديثة والكوادر الوطنية المؤهلة، دعما للجهات المعنية بخدمة الحجاج، وتحقيقا لأعلى مستويات الدقة في مراقبة وتحليل الظواهر الجوية.

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وبلغت درجة الحرارة القصوى اليوم الخميس 42 درجة مئوية في مكة المكرمة، و44 درجة مئوية في منى ومزدلفة، و45 درجة مئوية في عرفات، كما بلغت 39 درجة في المدينة المنورة، وفق المركز الوطني للأرصاد السعودي.

يذكر أن إجمالي الحجاج القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة، الجوية والبرية والبحرية، بلغ حتى نهاية الثلاثاء، مليونا و180 ألفا و306، حسب المديرية العامة للجوازات السعودية، عبر منصة "إكس".

وبلغ عدد الحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية مليونا و115 ألفا و663، والقادمين عبر المنافذ البرية 60 ألفا و365 حاجا، إضافة إلى 4 آلاف و278 حاجا عبر المنافذ البحرية.

وفي العام السابق (1445هـ/ 2024)، بلغ عدد الحجاج مليونا و833 ألفا و164، منهم 221 ألفا و854 من داخل المملكة، والبقية من أكثر من 200 دولة، حسب وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة منتصف يونيو /حزيران 2024.