ارتفاع مستوى المحيطات أسرع بمرتين ولا مؤشرات على إبطائه

حتى لو حقق العالم أكثر أهدافه المناخية تفاؤلا فمن المرجح أن يتفاقم ارتفاع منسوب مياه البحار طوال العقود المقبلة وما بعده، مما سيعيد تشكيل السواحل ويهدد حياة مئات الملايين قرب السواحل، حسب دراسة حديثة.

وتحذر الدراسة -التي نشرت في مجلة "اتصالات الأرض والبيئة"- من أن إبقاء الاحتباس الحراري دون 1.5 درجة مئوية -وهو الهدف الطموح لاتفاق باريس للمناخ عام 2015- لن يمنع ارتفاع مستويات المحيطات والبحار إلى معدلات خطيرة.

وبالاستناد إلى بيانات الأقمار الصناعية ومقارنات المناخ القديم والتوقعات المحدثة يرسم البحث صورة قاتمة، فحتى مع مستويات الاحترار المتواضعة ستحدث حلقات تغذية راجعة في الصفائح الجليدية على الكوكب، مما يدفع ارتفاع منسوب مياه البحار إلى ما يتجاوز الحدود المعقولة.

وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية تضاعفت وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر، ومن المتوقع أن تتضاعف مرة أخرى بحلول عام 2100، وإذا استمرت اتجاهات الاحترار الحالية فقد ترتفع المحيطات بمقدار سنتيمتر واحد سنويا في غضون بضعة أجيال فقط.

وقال كريس ستوكس المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ في جامعة دورهام بالمملكة المتحدة "سيكون الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية إنجازا كبيرا قد يجنب العديد من التأثيرات المناخية الوخيمة، ومع ذلك حتى لو تم تحقيق هذا الهدف فإن من المرجح أن يتسارع ارتفاع مستوى سطح البحر إلى معدلات يصعب للغاية التكيف معها".

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ومع وجود أكثر من 230 مليون شخص يعيشون على بعد متر واحد من مستوى سطح البحر اليوم وأكثر من مليار شخص على بعد 10 أمتار فإنه حتى الزيادة الصغيرة نسبيا يمكن أن تؤدي إلى فيضانات حضرية كارثية وهجرة جماعية وتريليونات الدولارات من الأضرار الاقتصادية بحلول منتصف القرن.

ولعل إحدى أكثر النتائج المثيرة للقلق في الدراسة تتعلق بحساسية الصفائح الجليدية القطبية حتى للاحتباس الحراري المتواضع.

فوفقا لملاحظات الأقمار الصناعية، فإن الصفائح الجليدية في غرينلاند وغرب القارة القطبية الجنوبية -والتي تحتوي معا على ما يكفي من المياه المتجمدة لرفع مستويات سطح البحر بمقدار 65 مترا- تذوب أو تتفكك بمعدل إجمالي يبلغ 400 مليار طن سنويا.

ويقول ستوكس "إن هذه التغييرات ليست خطية، فربما نتجه نحو أرقام أعلى ضمن هذا النطاق، فقد اعتقدنا سابقا أن غرينلاند لن تكون مؤثرة حتى وإن ارتفعت درجة حرارة العالم بمقدار 3 درجات مئوية".

وأشار إلى أن هناك الآن ما يشبه الإجماع على حصول نقاط التحول في غرينلاند وغرب القارة القطبية الجنوبية مع 1.5 درجة مئوية، وهذا يخفض بشكل كبير العتبة التي يمكن أن يبدأ عندها انهيار الصفائح الجليدية بشكل لا رجعة فيه، مما يؤدي- بحسب ستوكس- إلى قرون من ارتفاع مستوى المحيط حتى لو تم تقليص الانبعاثات فورا.

وتشير المقارنات التي اعتمد عليها العلماء في التاريخ الجيولوجي إلى أن الاحترار الحالي قد دفع بالفعل إلى ارتفاع مستوى سطح البحر على المدى الطويل بما يتجاوز بكثير ما هو مرئي حاليا.

وتؤكد هذه العملية البطيئة والتي لا يمكن إيقافها -بحسب الدراسة- على جمود نظام المناخ، فما يبدو قابلا للإدارة اليوم قد يصبح أزمة في القرون المقبلة حتى مع إزالة الكربون السريعة.

ويشير ستوكس إلى أن نتائج هذا البحث مقلقة للغاية، فبدون استثمارات ضخمة في الدفاع الساحلي ستواجه أكبر مدن العالم مخاطر فيضانات متصاعدة وهائلة، بغض النظر عما إذا كانت البشرية تلتزم بعتبة 1.5 درجة مئوية أم لا.

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كما سيصبح التكيف طويل الأمد أكثر صعوبة عندما تظل عوامل ارتفاع مستوى سطح البحر مثل زعزعة استقرار الغطاء الجليدي قائمة وغير قابلة للعكس.

ويؤكد ستوكس أن إبطاء ارتفاع مستوى سطح البحر من الصفائح الجليدية إلى مستوى يمكن التحكم فيه يتطلب هدفا طويل الأجل لدرجة الحرارة يقترب من زائد درجة مئوية أو ربما أقل.

كما يشير إلى أن البشرية قد تكون بالفعل على مسار لا يمكن لأي هدف سياسي عكسه، حيث تكمن الحلول الوحيدة في التغييرات التحويلية لأنظمة الطاقة العالمية أو الهندسة الجيولوجية أو إستراتيجيات إعادة التوطين المجتمعية.