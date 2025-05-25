الحرارة تتجاوز 51 درجة بالإمارات وتلامس مستويات تاريخية

حطّمت درجة الحرارة بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس السبت الرقم القياسي لدرجات الحرارة في مايو/أيار لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغت 51.6 درجة مئوية، مقتربة من أعلى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق في البلاد، قبل أن تتراجع اليوم الأحد.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، في منشور على منصة "إكس"، أن "أعلى درجة حرارة سُجّلت في الدولة بلغت 51.6 درجة مئوية في سويحان (العين) عند الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات (09:45 بتوقيت غرينتش)"، أي أقل بـ0.4 درجة فقط من الرقم القياسي العام للحرارة في البلاد.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية لوكالة الصحافة الفرنسية بأن أعلى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق في الإمارات منذ بدء تسجيل الحرارة عام 2003، كانت 52 درجة مئوية في جزيرة الياسات بأبو ظبي عام 2010.

وفي سويحان، الواقعة على بُعد 97 كيلومترا غرب أبو ظبي، تم تسجيل 50.4 درجة مئوية الجمعة، متجاوزة الرقم القياسي لمايو/أيار البالغ 50.2 درجة مئوية، المسجل عام 2009، بحسب مكتب الأرصاد الجوية.

أما في دبي، فقد سجلت درجات الحرارة مستويات في منتصف الأربعينيات مئوية، في حين عبّر سائقو السيارات عن انزعاجهم من ضعف أداء مكيفات الهواء في مواجهة الحرارة الشديدة، مستغربين من وصول هذه الموجة مبكرا هذا العام.

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وكانت الإمارات قد خرجت لتوّها من أبريل/نيسان الذي سجل متوسط درجة حرارة قياسي أيضا بلغ 42.6 درجة مئوية.

ويؤكد العلماء أن موجات الحر المتكررة تمثل دليلا واضحا على ظاهرة الاحتباس الحراري، ومن المتوقع أن تزداد تواترا وشدة في المستقبل. وقد تضاعف تقريبا عدد الأيام شديدة الحرارة عالميا خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

ووفقا لدراسة أصدرتها منظمة السلام الأخضر عام 2022، فإن منطقة الشرق الأوسط تواجه مخاطر شديدة تشمل نقص المياه والغذاء، بالإضافة إلى موجات حر عنيفة ناجمة عن تغير المناخ.

وخلص التقرير، الذي شمل 6 دول من بينها الإمارات، إلى أن درجات الحرارة في المنطقة ترتفع بوتيرة تقترب من ضعف المتوسط العالمي، مما يجعل إمدادات الغذاء والمياه معرضة بشكل كبير لتأثيرات التغير المناخي.