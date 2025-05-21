تدهور المناخ يعمق أزمة الشوكولاتة في الاتحاد الأوروبي

أشار تقرير إلى أن الانهيار المناخي وتدهور الحياة البرية يؤديان إلى تعميق "أزمة الشوكولاتة" في الاتحاد الأوروبي، حيث يعد الكاكاو إحدى السلع الأساسية الست التي تأتي في الغالب من بلدان معرضة للتهديدات البيئية.

وبحسب التقرير الذي تم إعداده بتكليف من مؤسسة المناخ الأوروبية، فإن أكثر من ثلثي الكاكاو والقهوة وفول الصويا والأرز والقمح والذرة التي تم استيرادها إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي جاءت من بلدان غير مستعدة بشكل جيد لتغير المناخ.

وبالنسبة لثلاث سلع أساسية، وهي الكاكاو والقمح والذرة ، فإن ثلثي الواردات جاءت من بلدان تفتقر إلى التنوع البيولوجي السليم حسب التقرير.

وأكد الباحثون إن الضرر الذي لحق بإنتاج الغذاء نتيجة لانهيار المناخ تفاقم بسبب انخفاض التنوع البيولوجي، مما جعل المزارع أقل قدرة على الصمود.

وقالت كاميلا هايسلوب، المؤلفة الرئيسية للتقرير: "هذه ليست مجرد تهديدات نظرية، بل إنها تتجلى بالفعل بطرق تؤثر سلبا على الشركات والوظائف، بالإضافة إلى توافر الغذاء وأسعاره للمستهلكين، وهي تزداد سوءا".

وقام الباحثون بربط بيانات التجارة من المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي(يوروستات) بتصنيفين للأمن البيئي لتقييم مستوى التعرض لثلاثة أغذية أساسية وثلاثة مدخلات أساسية في النظام الغذائي للاتحاد الأوروبي.

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كما استخدموا تصنيفا للاستعداد للمناخ من مؤشر نوتردام العالمي للتكيف، والذي يجمع بين تعرض الدولة لأضرار المناخ ومدى قدرتها على الوصول إلى الدعم المالي والمؤسسي، إضافة إلى تصنيف سلامة التنوع البيولوجي والذي يقارن الوفرة الحالية للأنواع البرية.

ووجد الباحثون أن غالبية الواردات جاءت من دول صنفوها على أنها "منخفضة إلى متوسطة" على مقياس المناخ و"منخفضة إلى متوسطة" أو "متوسطة" على مقياس التنوع البيولوجي.

وكانت بعض المنتجات الغذائية معرضة فعلا. فقد وجد التقرير أن الاتحاد الأوروبي يستورد 90% من الذرة من دول ذات استعداد مناخي منخفض إلى متوسط، و67% من دول ذات مستوى متوسط أو أدنى من سلامة التنوع البيولوجي.

وبالنسبة للكاكاو، وهو مكون رئيسي في صناعة الشوكولاتة والذي لا تزرعه أوروبا بنفسها، فإن التعرض للاستيراد بلغ 96.5% للاستعداد للمناخ و77% على مقياس التنوع البيولوجي، بحسب التقرير.

كما تعاني صناعة السكر بالفعل من ارتفاع الأسعار، مدفوعا جزئيا بالظواهر الجوية المتطرفة، ونقص إمدادات الكاكاو، الذي يستورد معظمه من دول غرب أفريقيا التي تواجه مخاطر متداخلة تتعلق بالمناخ والتنوع البيولوجي.

وأشار التقرير إلى أن مصنعي الشوكولاتة الكبار يجب أن يستثمروا في التكيف مع المناخ وحماية التنوع البيولوجي في البلدان المنتجة للكاكاو.

كما أكد أن هذا الأمر ليس عملا من أعمال الإيثار أو التمويل المستدام، بل هو إجراء حيوي لتقليل مخاطر سلاسل التوريد وضمان حصول المزارعين في سلاسل التوريد على سعرٍ عادل لمنتجاتهم ما سيسمح لهم بالاستثمار في مرونة مزارعهم.