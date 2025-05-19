مبادرة لزراعة ملايين الشعاب المرجانية في أبو ظبي

كشفت أبوظبي عن مبادرة لزراعة ملايين المستعمرات المرجانية بحلول عام 2030، وهو ما سيجعلها أكبر مشروع لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية في العالم.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، تهدف المبادرة إلى زراعة 4 ملايين مستعمرة مرجانية تغطي أكثر من 900 هكتار، ويعتمد المشروع على النجاح الذي حققته استعادة مليون مستعمرة مرجانية منذ عام 2021، والتي حققت معدل بقاء بلغ 95%.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمينة العامة لهيئة البيئة-أبوظبي لوكالة أنباء الإمارات: "بعد نجاحنا في زراعة مليون مستعمرة مرجانية، نقوم بتوسيع البرنامج لتعزيز التزامنا بالحفاظ على البيئة البحرية والنظم البيئية المرنة".

وبدأت مواقع المرجان المُستعادة تُبدي فعلا علامات التعافي. فقد ازدادت أعداد الأسماك وتنوع الأنواع بنسبة تزيد عن 50% في هذه المناطق.

وعلى غير العادة بالنسبة للشعاب المرجانية، استمرت تلك الموجودة في المشاتل والمواقع المُرممة في النمو حتى أثناء فصل الصيف. وهذا يُثبت قوتها وقدرتها على تحمّل الحرارة الشديدة والطقس القاسي.

وأكدت الدكتورة شيخة، أنه "على الرغم من الظروف البيئية القاسية في الخليج العربي، فإن الشعاب المرجانية قادرة على التكيف وتوفير الموائل لمجموعة متنوعة من الأنواع البحرية في المنطقة".

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وأضافت أنها تميزت بمرونة عالية، ما يمكنها من التكيف والتحمل في أشد البحار حرارة، وهو ما يميزها عن أنواع أخرى من الشعاب المرجانية في العالم.

وكانت هيئة البيئة-أبوظبي، قد أطلقت في وقت سابق من هذا الشهر مبادرة "حديقة مرجان أبوظبي"، حيث سيتم تنفيذ المشروع على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتخطط الهيئة لإنشاء "حدائق" بتركيب 40 ألف شعاب مرجانية اصطناعية صديقة للبيئة بتصاميم وأحجام مختلفة. وتهدف إلى دعم نمو الكائنات البحرية على مساحة 1200 كيلومتر مربع من المناطق الساحلية وأعماق البحار.

وتم تصميم الشعاب المرجانية الاصطناعية لجذب الحياة البحرية بمعدلات أعلى بثلاث مرات من الشعاب المرجانية الطبيعية، مما قد يؤدي إلى إنتاج أكثر من 5 ملايين كيلوغرام من الأسماك سنويا.

وفي إطار حماية النظم البيئية البحرية، أطلقت الشارقة مشروعا تجريبيا في خورفكّان، باستخدام كهوف الشعاب المرجانية الاصطناعية لدعم موائل الأسماك.

كما بدأت دبي المرحلة الأولى من مشروع الشعاب المرجانية، والذي يهدف إلى نشر 20 ألف وحدة من الشعاب المرجانية على مساحة 600 كيلومتر مربع في غضون 3 سنوات.

وتقوم وزارة التغير المناخي والبيئة بتنسيق جهود استعادة الشعاب المرجانية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك مبادرة بحثية تركز على زراعة 24 نوعًا من الشعاب المرجانية المرنة

كما يتم إنجاز مشروع رسم خرائط وطنية شاملة للشعاب المرجانية يحدد 210 مواقع تدعم أكثر من 55 نوعا من الشعاب المرجانية الصلبة، وتشمل المبادرات الناجحة السابقة إنشاء حدائق مرجانية في رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان.

وتُعد الشعاب المرجانية مهمة جدا للنظام البيئي والاقتصادي أيضا، فهي توفر الغذاء للأنواع البحرية، وتشكل حواجز طبيعية مقاومة لتآكل السواحل، وتحد من طاقة الأمواج وارتفاعها، وتوفر الموائل لعدة أنواع بحرية.

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وتشهد الشعاب المرجانية تدهورا في كافة أنحاء العالم وكذلك بسبب مجموعة من العوامل المتصلة بالظواهر الناجمة عن التغير المناخي، والأنشطة البشرية مثل صيد الأسماك وأعمال التجريف والتلوث البحري.