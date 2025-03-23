تسرب نفطي جديد يهدد بتلويث حوض الأمازون

أعلنت الإكوادور رصد تسرب جديد للوقود من خط أنابيب "أو سي بي" الذي يمر في منطقة الأمازون، دون أن تكشف عن حجم التسرب الجديد أو ما إذا كان قد وصل إلى نهر كوكا حيث توجد محطة الطاقة الكهرومائية الرئيسية في البلاد.

وأفادت وزارة الطاقة الإكوادورية في بيان أمس السبت بـ"تسرب مشتقات نفطية" في إقليم نابو الشرقي أرجعته إلى "عمل تخريبي"، وذلك بعد أيام من تسرب آخر كان له تأثير على حياة مئات الآلاف.

ونددت وزيرة الطاقة إيناس مانزانو بالتخريب المزعوم الذي يستهدف البنية التحتية النفطية.

وبإمكان خطوط أنابيب "أو سي بي" نقل ما يصل إلى 450 ألف برميل يوميا من الأمازون إلى موانئ على ساحل المحيط الهادي.

وكانت شركة النفط الوطنية أعلنت حالة طوارئ بسبب التسرب الأول في شمال غربي البلاد، والذي أدى إلى تلوث أنهار عدة وحرمان مئات الآلاف من مياه الشرب.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي اضطرت " أو سي بي" وشركة" إس أو تي إي" الحكومية إلى بناء فروع بديلة لخطوط أنابيبهما في بييدرا فينا جراء تآكل التربة الذي يتسبب به أحد الأنهار.

وأشارت وزارة الطاقة إلى أنها بصدد اتخاذ قرار يتعلق بوقف عمل محطة كوكا كودو سنكلير للطاقة الكهرومائية لحماية معداتها، مشيرة إلى أن إغلاقها لن يؤدي إلى نقص في إمدادات التيار الكهربائي.

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وواجهت الإكوادور أسوأ انقطاع في التيار الكهربائي عام 2024 بعدما شهدت أسوأ جفاف منذ 60 عاما تدنى على إثره إنتاج الطاقة الكهرومائية إلى مستويات قياسية.

ويُعتقد أن السبب وراء التسرب الأول في 13 مارس/آذار الجاري انزلاق أرضي أدى إلى تشقق خط أنابيب وتدفق عشرات آلاف براميل النفط منه.

ووصل النفط الخام جراء التسرب إلى 5 ممرات مائية على الأقل، بما في ذلك نهر إزميرالداس الذي يصب في المحيط الهادي، مما أثر على إمدادات المياه النظيفة لمئات الآلاف من الأشخاص.

وتأتي حوادث التسرب قبيل أقل من شهر من جولة إعادة للانتخابات الرئاسية المقررة في 13 أبريل/نيسان المقبل، إذ يواجه الرئيس دانيال نوبوا -الذي يتولى السلطة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023- زعيمة المعارضة اليسارية لويزا غونزاليس.