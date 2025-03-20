توربينات تحت الماء لإنتاج الطاقة من المد والجزر بفرنسا

بات مشروع "إن إتش 1" (NH1) أحد أول مشاريع الطاقة المدية التجريبية على نطاق تجاري في فرنسا، حيث يتم بناء مزرعة مد وجزر تضم أقوى التوربينات تحت الماء في العالم قبالة ساحل نورماندي بعد الفوز بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وسيستخدم مشروع المد والجزر "إن إتش 1" من شركة "نورماندي هيدروليان" (Normandie Hydroliennes) 4 توربينات لتحويل تدفق المد والجزر في "راز بلانشارد" (Raz Blanchard) -الذي يعد أقوى تيار مد وجزر في أوروبا- إلى مصدر للطاقة المتجددة.

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ويعد هذا المشروع واحدا من عشرات مشاريع إزالة الكربون التي حصلت على ما مجموعه 4.8 مليارات يورو (5.2 مليارات دولار) ضمن الجولة الأخيرة من منح صندوق الابتكار التابع للاتحاد الأوروبي.

وتُموّل هذه الأموال المخصصة للتقنيات النظيفة من عائدات نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي "إي تي إس" (ETS)، الذي يُلزم الجهات الملوثة بدفع ثمن انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري.

يُعد تيار راز بلانشارد البحري أحد أقوى التيارات في العالم، وبإمكانية تطوير تتراوح بين 5 و6 غيغاواتات، ما يُمكّنه من إنتاج ما بين 15 و18 تيراواتا في الساعة، وهذا يُوفر الكهرباء لـ8 ملايين شخص.

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ويجري حاليا بناء توربينات تحت الماء في مدينة شيربورغ الساحلية شمال غرب فرنسا، ويبلغ قطر دوارها 24 مترا، وتبلغ قدرة كل منها 3 ميغاواتات. وستوفر هذه التوربينات الرباعية، التي تبلغ قدرتها 12 ميغاواتا، 34 غيغاواتا في الساعة من الطاقة سنويا، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات 15 ألف ساكن محلي.

وتشير تقارير صندوق الابتكار إلى أن المشاريع المستقبلية سوف تنشر ما يصل إلى 85 توربينا سنويا، وهو ما من شأنه مضاعفة فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الأزرق في فرنسا.

وأكدت شركة "إن إتش" أن المزرعة التجريبية التي تم تركيبها على عمق 38 مترا على الأقل لن تشكل أي خطر على الملاحة أو السلامة البحرية، وستعمل وفق احترام الحياة البحرية.

وتشير الدراسات الميدانية إلى عودة الأسماك والحيوانات البحرية الضخمة إلى مواقع المشاريع الحالية، على سبيل المثال، يشير مشروع "ماي جين" قبالة سواحل أسكتلندا إلى أن أسس التوربينات وكابلات التوصيل يمكن أن تكون "مساحات استيطان" للأنواع .

ووفقا لدراسات أخرى، فإن مستويات الضغط الصوتي لتوربينات المد والجزر أقل بكثير من عتبات اضطراب الحيوانات البحرية الضخمة. ومن المتوقع أن يوفر المشروع 57 ألفا و878 طنا مكافئا من ثاني أكسيد الكربون في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وفي المجمل، حصل 85 مشروعا للتكنولوجيا النظيفة في 18 دولة على تمويل من صندوق الابتكار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في قطاعات تتراوح من تخزين الطاقة إلى النقل والمباني الخالية من الانبعاثات.

وما يميز توربينات الرياح العاملة تحت الماء هو المساحة الصغيرة التي تُركب فيها، مقارنة بنظيرتها التقليدية ولا تقتصر فوائد التوربينات العاملة تحت الماء على توليد الطاقة الكهربائية "الخضراء" فحسب، ولكنها تمتد لتشمل الغلاف الجوي؛ كونها عديمة الانبعاثات الملوثة للبيئة.

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وفضلا عن ذلك لا تتسبب تلك التوربينات الجديدة في أي أضرار على الإطلاق للأنظمة البيئية البحرية وفي المقابل قد تتسبّب التوربينات التقليدية التي يمكن رؤيتها على بُعد عشرات الكيلومترات، في نفوق أو حتى إصابة الطيور نتيجة الاصطدام بها، إلى جانب الآثار البصرية التي تتركها في المدن، وهو ما قد ينطبق كذلك على الألواح الشمسية.

وبناء عليه تُعَد التوربينات الجديدة حلا مثاليا لمعضلة شُح الكهرباء عبر استغلال البحار والمحيطات استغلالا مستداما؛ بما يساعد على مكافحة التغيرات المناخية وآثارها السلبية.