ما بصمتنا الكربونية وكيف نخفف من أثرها؟

تشير البصمة الكربونية للفرد إلى كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، خاصة ثاني أكسيد الكربون، التي ينتجها شخص واحد بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال أنشطته اليومية، مثل التنقل واستهلاك الطاقة والغذاء والسلع والخدمات التي يستهلكها. وتقاس عادة بوحدة الطن المتري من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

ويختلف متوسط البصمة الكربونية للفرد بشكل كبير بين الدول والمجتمعات، وقياسا على مستوى التنمية وأنماط الحياة والمستوى المعيشي.

ففي الدول المتقدمة (مثل الولايات المتحدة وكندا) يكون متوسط البصمة الكربونية للفرد مرتفعا، ويتراوح بين 15 و20 طنا من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

أما في الدول النامية فهو أقل بكثير ويتراوح بين طن وطنين سنويا، بينما يقدر المتوسط العالمي للبصمة الكربونية للفرد بين 4 و5 أطنان سنويا.

ما مصادر البصمة الكربونية؟

–الطاقة المنزلية: استخدام الكهرباء والغاز للتدفئة والتبريد والإضاءة.

– النقل: قيادة واستعمال السيارات والطائرات والقطارات ووسائل النقل العام.

–الغذاء: إنتاج ونقل واستهلاك الأطعمة وخاصة اللحوم ومنتجات الألبان.

–السلع والخدمات: وهي الانبعاثات الناتجة عن تصنيع المنتجات التي نشتريها مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية وغيرها.

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كيفية حساب البصمة الكربونية؟

يتم جمع البيانات بما في ذلك تسجيل كمية استهلاك الكهرباء والوقود والمسافات المقطوعة وأنواع الأطعمة التي تم استهلاكها، ثم استخدام معاملات التحويل، عبر تحويل تلك البيانات إلى انبعاثات.

وعلى سبيل المثال، ينتج كل كيلوواط ساعة من الكهرباء يتم استهلاكها نحو 0.5 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون (وقد يختلف ذلك حسب مصدر الطاقة) في حين ينتج كل لتر من البنزين يتم استهلاكه 2.31 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون.

أما قيادة سيارة لمسافة 15 ألف كيلومتر سنويا، فينتج في المتوسط 2.5 طن من ثاني أكسيد الكربون، بينما تنتج رحلة طيران لمسافة ألف كيلومتر ما بين 50 و150 كيلوغراما من ثاني أكسيد الكربون لكل راكب (اعتمادا على نوع الطائرة). وينتج استخدام 5 آلاف كيلوواط من الكهرباء مصدرها الفحم 2.5 طن من ثاني أكسيد الكربون.

وفي المتوسط يمكن تقدير انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناجمة عن استعمال هاتف ذكي ما بين 15 و60 كيلوغراما سنويا، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستخدام المعتدل للبيانات وطريقة الشحن.

ولمعرفة البصمة الكربونية، يتم احتساب المسافة التي تقطع بالسيارة أو الطائرة سنويا، وضربها بعامل الانبعاثات لكل وسيلة نقل. فمثلا، السيارة التي تعمل بالبنزين تنتج حوالي 2.31 كيلوغرام من ثاني أوكسيد الكربون لكل لتر.

أما استهلاك الطاقة في المنزل، فيتم احتساب كمية الكهرباء والغاز المستخدمة مع ضربها في عامل الانبعاثات، فالكهرباء تختلف حسب مصدرها (فحم، غاز، طاقة متجددة). وفيما يتعلق بالغذاء، يتم تقييم النظام الغذائي، حيث تختلف الانبعاثات حسب نوع الغذاء، فاللحوم مثلا تنتج انبعاثات أعلى من الخضراوات.

وعند احتساب البصمة الكربونية، يجب أن يوضع في الاعتبار الانبعاثات الناتجة عن شراء السلع والخدمات، حيث ينتج عن تصنيعها ونقلها وكل مراحل إنتاجها انبعاثات. وتوجد حاسبات إلكترونية على الإنترنت تساعد في تقدير البصمة الكربونية بشكل دقيق بناءً على البيانات التي تقدمها مثل:

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كيف يتم خفض البصمة الكربونية وحماية البيئة؟

إن البصمة الكربونية مفهوم مهم لمعرفة تأثير الفرد في البيئة من حوله ومقارنة العواقب المناخية لمختلف الأنشطة البشرية، كما يتيح فحص ومعرفة تأثير الشركات والصناعات وحتى الدول بأكملها في التحول المناخي، وعموما يمكن للفرد أن يتبع خطوات بسيطة لخفض بصمته الكربونية وهي:

– استخدم وسائل نقل عامة أو دراجة أو سيارات كهربائية.

– ترشيد استهلاك الطاقة والاعتماد على مصادر طاقة متجددة.

-تحسين كفاءة الطاقة في المنزل، واستخدام أجهزة موفرة للطاقة.

– عدم الإفراط في استعمال الأدوات الكهربائية.

– تقليل استهلاك اللحوم والمنتجات الحيوانية واختيار منتجات محلية.

– محاولة تخفيض الاستهلاك بشكل عام واختيار منتجات صديقة للبيئة.

– محاولة تقليل النفايات وإعادة استخدام المواد.