أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك"

تشير دراسة جديدة إلى أن فصول الصيف الجافة الشديدة بالفعل في جنوب أوروبا قد تزداد سوءا، إذا انهار نظام التيارات المحيطية الرئيسي، مع زيادة حالات الجفاف شدة وطولا في مواسمها.

والتيارات المحيطية الأطلسية هي نظام تيارات محيطية رئيسي في المحيط الأطلسي، ينقل الحرارة من نصف الكرة الجنوبي إلى نصف الكرة الشمالي، ويساعد في تنظيم المناخ العالمي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقارن فيها الباحثون ما قد يحدث لهطول الأمطار في أوروبا في الصيف في ظل سيناريوهات مناخية مختلفة إذا انهار نظام دوران الانقلاب الزوالي الأطلسي المعرف باسم "آموك" (AMOC).

وكان العلماء قد حذروا سابقا من أن تغير المناخ المرتبط بالإنسان يُضعف نظام التيارات الهائل، وقد يدفعه إلى نقطة تحول مناخية حرجة لا يمكن العودة عنها حتى لو تراجعت معدلات الانبعاثات.

ويقول رينيه فان ويستن، المؤلف الرئيسي للدراسة الجديدة وباحث ما بعد الدكتوراه في العلوم البحرية والجوية بجامعة أوتريخت في هولندا، لموقع لايف ساينس "إن الدورة الأطلسية المعاكسة تشكل في الواقع نظام المناخ العالمي لدينا".

ويضيف أن هذه التيارات هي السبب وراء تمتع شمال غرب أوروبا بمناخ معتدل نسبيا مقارنة بجنوب كندا الذي يقع على نفس خط العرض. ومن المتوقع أن يؤدي انهيار الدورة الأطلسية الجنوبية إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة الشتوية في جميع أنحاء أوروبا.

واعتمدت الدراسة على 8 عمليات محاكاة امتدت لأكثر من ألف عام، وحاكت 4 منها مستويات غازات الاحتباس الحراري قبل الثورة الصناعية، واعتمدت الأخرى على سيناريو انبعاثات مستقبلية منخفضة إلى معتدلة، والتي تعرف باسم "آر سي بي 4.5" ، وتغمر فيها كميات صغيرة أو كبيرة من المياه العذبة المحيط الأطلسي.

وعندما تغمر كميات كبيرة من المياه العذبة المحيط (نتيجة ذوبان القمم الجليدية، على سبيل المثال)، فإنها تُغير ملوحة الماء وكثافته وكيفية نقله للطاقة. وفي نماذج "آر سي بي 4.5″، أدت كمية كبيرة من المياه العذبة في النهاية إلى انهيار الدورة الأطلسية، بينما تعافت في حال وجود كمية أقل من المياه العذبة.

وضعت المحاكاتان الأخيرتان نموذجا لسيناريو انبعاثات عالية، حيث تكون انبعاثات الكربون أعلى بنحو 3 مرات مما هي عليه الآن (آر سي بي 8.5) (سيناريو انبعاثات مستقبلية عالية جدا) وتدفق المياه العذبة إلى المحيط، وبالتالي انهيار نظام "آموك".

مواسم حر وجفاف

وقال فان ويستن إنه "في ظل تغير المناخ، يزداد التبخر ويصبح موسم الجفاف أكثر جفافا، وإذا أضفنا انهيار الدورة المدارية الأطلسية إلى ذلك، فسنشهد المزيد من حالات الجفاف المتطرفة".

وفي جميع أنحاء أوروبا، ستزداد شدة موسم الجفاف -أو الفرق بين كمية الماء المتبخر من الأرض وكمية الأمطار- بنسبة 8% في سيناريو الانبعاثات المستقبلية المنخفضة مع بقاء الدورة الأطلسية سليمة. ولكن في حال انهياره، تزداد هذه الشدة بنسبة 28%.

هناك أيضا تباين كبير بين شمال وجنوب أوروبا. وتشير الدراسة إلى زيادة موسم الجفاف بنسبة 54% في السويد (على سبيل المثال) مع وجود "آموك" و72% بدونه. أما إسبانيا، التي تعاني بالفعل من جفاف شديد، فستشهد زيادة في موسم الجفاف بنسبة 40% مع وجود "آموك" و60% بدونه.

وقال كارستن هاوستين، عالم المناخ في جامعة لايبزيغ بألمانيا "إن السيناريو المؤقت الذي نخطط فيه للمئة عام القادمة يختلف عن سيناريو التوازن، فمجرد أننا سنشهد ظروفا أكثر جفافا خلال الخمسين أو المئة عام القادمة لا يعني أن الوضع سيبقى على هذا النحو إلى الأبد".

من جهته، قال ستيفان رامستورف، الرئيس المشارك لقسم الأبحاث حول تحليل نظام الأرض في معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ في ألمانيا: "إن مشاكل الجفاف المتزايدة المتوقعة في كل الأحوال بسبب الاحتباس الحراري العالمي سوف تتفاقم بسبب الضعف الكبير في الدورة الأطلسية الجنوبية، ويبدو هذا الأخير مرجحا بشكل متزايد".

كما يشير إلى أنه إذا توقف نشاط الدورة الأطلسية البحرية، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى عواقب تستمر لألف عام على الأقل، وهي مسؤولية ضخمة تقع على عاتق صناع القرار اليوم.

وبسبب التغير المناخي، تعد أوروبا أسرع القارات ارتفاعا في درجة الحرارة، حيث ارتفعت بمعدل 0.53 درجة مئوية لكل عقد منذ منتصف التسعينيات، مع تسجيل صيف 2024 حرارة قياسية وموجات حر قاتلة. وقد يمتد صيفها ليصبح أطول مع حلول نهاية القرن، بحسب الدراسات.

وتشير دراسة جديدة، إلى أن القارة الأوروبية ستشهد زيادة أكثر من شهر إضافي من أيام الصيف بحلول عام 2100، تحت تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن انبعاثات غازات الدفيئة على أنماط الطقس.