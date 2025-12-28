دول عربية تحت وطأة أجواء عاصفة وماطرة وباردة

تتأثر العديد من الدول العربية بأحوال جوية غير مستقرة، تترافق مع هطول الأمطار الغزيرة والثلوج على المرتفعات، وموجة برد، ونشاط ملحوظ في سرعة الرياح، في حين قد يستمر هذا المنخفض الجوي ومضاعفاته حتى الاثنين.

وتشير التقديرات الجوية إلى أن المنطقة تقع تحت تأثير منخفض قطبي، ستصل سرعة الرياح فيه إلى 100 كيلومتر في الساعة في بعض المناطق، مع هطول أمطار غزيرة في بعض الدول، خصوصا في غزة، حيث يقع القطاع تحت وطأة ثالث منخفض جوي منذ بداية فصل الشتاء.

وأشارت وكالات الأرصاد إلى أن الحوض الشرقي للمتوسّط، بما فيها لبنان وسوريا وفلسطين والأردن، ضمن دائرة منخفض جوّي مصدره البحر الأسود، مصحوب بكتل هوائية باردة يؤدي إلى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، مع تساقط أمطار غزيرة، رياح شديدة، وعواصف رعدية وثلوج، خصوصا على ارتفاع الـ1400 متر وما فوق مع أجواء باردة.

وفي قطاع غزة، يتواصل تأثير المنخفض الثالث الذي يضرب القطاع منذ بدء فصل الشتاء الحالي، بعد أن تسببت المنخفضات السابقة بمصرع 17 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، إضافة إلى انهيار منازل متضررة من قصف إسرائيلي سابق وغرق وتطاير عشرات الآلاف من خيام النازحين.

وفي سوريا، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية إلى أن تأثير المنخفض الجوي القوي على البلاد سيستمر اليوم الأحد، مترافقا مع أجواء شتوية غائمة وماطرة، تتخللها عواصف رعدية وهطولات مطرية غزيرة، إضافة إلى زخات من البَرَد في عدد من المناطق.

من جهتها، حذرت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان من هطول أمطار غزيرة وتشكّل السيول على الطرقات بسبب غزارة الأمطار التي قد تستمر حتى يوم الاثنين، مع اشتداد بسرعة الرياح خاصة في المناطق الشمالية والشرقية قد تصل سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة.

كما أفاد المركز الوطني للأرصاد في السعودية بأن المملكة، تتأثر اليوم برياح سطحية نشطة تثير الأتربة والغبار على عددٍ من المناطق، بما قد يحدّ من مدى الرؤية الأفقية في فترات النهار. وتتزامن الحالة مع إمكانية هطول أمطار رعدية متفرقة على المرتفعات الجنوبية الغربية، تشمل أجزاء من جازان، وعسير والباحة، وتمتد محليا نحو مرتفعات مكة المكرمة.

من جهتها، توقعت دائرة الأرصاد الجوية بالأردن أن تبقى البلاد تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي، كما سيطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، وسيبقى الطقس باردا وغائما وماطرا في أغلب مناطق المملكة، وفق التقديرات.

وأشارت الأرصاد إلى أن الأمطار قد تكون غزيرة أحيانا خلال ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة، والمناطق الجنوبية الغربية قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها ما بين 50 و60 كيلومترا في الساعة، وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية، وتدريجيا مع ساعات المساء والليل تضعف شدة هطول المطر.

استمرار تقلبات الطقس

وفي مصر، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة ومتفاوتة الشدة أحيانا، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، وتمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، وتوقعت أن يستمر ذلك حتى مساء الاثنين 29 ديسمبر/كانون الأول 2025.

من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق عن استمرار تأثر البلاد بأول منخفض جوي قطبي لهذا الموسم، مشيرة إلى أن تأثيراته ستبقى مستمرة بشدة متفاوتة حتى منتصف ليلة الأحد والاثنين وهو الموعد المقرر لانتهاء الحالة الجوية المرافقة له.

وأشارت الهيئة إلى أن المنطقة الشمالية ستكون الأكثر تأثرا بهذه الحالة الجوية، حيث من المتوقع هطول أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة على نطاق واسع، ولا سيما في محافظات دهوك، وأربيل، والسليمانية، وكركوك، وشمال وشرق نينوى.

وتوقعت الهيئة أن تصل التراكمات المطرية في هذه المناطق إلى ما بين 30 و70 مليمترا، في حين قد تسجل المرتفعات الشرقية والشمالية الشرقية ذروة الهطول بنسب تصل إلى 100 مليمتر مصحوبة بعواصف رعدية قوية.

كما حذر البيان من هطول ثلجي كثيف يتحول إلى عواصف ثلجية فوق المرتفعات التي يتجاوز ارتفاعها 2000 متر. ومع وصول منخفض ثانٍ منتصف الأسبوع المقبل، توقعت أن تسجل أغلب المدن درجات حرارة تقترب من الصفر المئوي، بينما تنخفض إلى ما دون الصفر في المنطقة الشمالية.

وفي قطر، يستمر الطقس معتدلا، مع استمرار رصد أمطار خفيفة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية. أما في سلطنة عمان، فيتوقع استمرار هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الغزارة، خصوصا في المحافظات الشمالية وسواحل بحر العرب، مع هبوب رياح شمالية غربية، قد تستمر حتى يوم الثلاثاء.

من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون تكون حالة الجو معتدلة عموما، مع إمكانية أن يكون الطقس غائما جزئيا أحيانًا، وتكون سحب ركامية، قد يصاحبها هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية.

وفي المغرب العربي، تشير التقديرات إلى أن يبقى تحت تأثير منخفضات جوية وأمطار متفاوتة الغزارة، لكن متفرقة في المغرب والجزائر وتونس، وإمكانية نزول ثلوج في المرتفعات، مع طقس يميل إلى البرودة غالبا.