موجات تسونامي صغيرة في اليابان بعد زلزال بقوة 6.8 درجات

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بقوة 6.8 درجات ضرب اليوم الأحد محافظة إيواته اليابانية شمالي البلاد، في حين أكدت السلطات اليابانية أن موجات تسونامي صغيرة نجمت عن الزلزال بدون الإعلان عن خسائر حتى الآن.

وذكر بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال يبعد 126 كيلومترا شرق منطقة يامادا، مشيرا إلى أن عمقه بلغ 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، بدون تسجيل خسائر وفق حصيلة أولية.

كما أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن هزّات ارتدادية راوحت قوتها ما بين 5.3 و6.3 درجات أعقبت الزلزال الأول وأصدرت تحذيرا من احتمال وقوع موجات تسونامي في محافظة إيواته.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) أن أمواج تسونامي رُصدت قبالة الساحل، وحثت الناس على الابتعاد عن الشواطئ والمناطق الساحلية. ومع ذلك، أظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة هدوء المياه في عدة مناطق.

وضربت أولى موجات تسونامي ميكايو في إيواته عند الساعة 17.37 بالتوقيت المحلي (08.37 بتوقيت غرينيتش)، لكنها كانت صغيرة جدا إلى حد أن هيئة الأرصاد اليابانية قالت إنها لم تتمكن من قياس حجمها.

وبعد دقيقتين، وصلت موجة ارتفاعها 10 سنتيمترات إلى أوفوناتو، بحسب الهيئة.

وضربت المنطقة ذاتها 6 زلازل في البحر صباح اليوم الأحد راوحت قوتها ما بين 4.8 و5.8 درجات، بالكاد شعر بها السكان في البر ولم تتسبب بصدور أي تحذيرات من تسونامي.

وكانت هذه المنطقة قد شهدت زلزالا ضخما تحت البحر بلغت قوته 9 درجات في 2011 تسبب بتسونامي وخلّف حوالي 18ألفا و500 قتيل ومفقود.

وألحق التسونامي آنذاك أضرارا جسيمة بمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، متسببا بأسوأ كارثة ما بعد الحرب في اليابان وأسوأ حادث نووي في العالم منذ تشيرنوبيل.

وتقع اليابان فوق 4 صفائح تكتونية رئيسية على الحافة الغربية لما تعرف بـ"حلقة النار"، وتعد من بلدان العالم الأكثر نشاطا زلزاليا.

ويشهد الأرخبيل -الذي يسكنه حوالي 125 مليون نسمة- نحو 1500 هزة كل عام. ورغم أن غالبيتها خفيفة عادة إلا أن الأضرار التي تتسبب بها تتباين بحسب مواقعها وعمقها تحت سطح الأرض.