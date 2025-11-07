دول أوروبية تطرح مبادرة بقيمة 2.5 مليار دولار لحماية غابات الكونغو

طرحت دول أوروبية خطة بقيمة 2.5 مليار دولار لإنقاذ الغابات المطيرة في الكونغو، مما قد يسرق بعض الأضواء من مبادرة مماثلة للبرازيل، التي تستضيف مؤتمر المناخ العالمي، تسمى "مرفق الغابات الاستوائية إلى الأبد".

ويعد رصد المزيد من الأموال لحماية واستعادة الغابات المطيرة المتبقية في العالم هدفا أساسيا لمحادثات المناخ العالمية، التي تعقد في منطقة الأمازون البرازيلية هذا العام للتركيز على الحاجة إلى مكافحة الانبعاثات الناجمة عن تفاقم إزالة الغابات.

وتُسمى المبادرة الفرنسية، المدعومة من ألمانيا والنرويج وبلجيكا وبريطانيا، والتي اطلعت عليها وكالة رويترز، "دعوة بيليم لحماية غابات حوض الكونغو". ويتوقع الداعمون حشد الموارد لمساعدة الدول على حماية ثاني أكبر غابة مطيرة في العالم.

وقد وقّعت الدول الأوروبية الخمس على الوثيقة المكتوبة بالفرنسية، والمؤرخة في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، وجاء فيها "إن المانحين ملتزمون بتعبئة أكثر من 2.5 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى الموارد المحلية التي ستحشدها بلدان وسط أفريقيا لحماية وإدارة الغابات في حوض الكونغو على نحو مستدام".

وقال الموقعون على الاتفاق إنهم يهدفون أيضا إلى مساعدة الدول الأفريقية على الحد من إزالة الغابات من خلال التكنولوجيا والتدريب والشراكات.

وتواجه غابات الكونغو والأمازون، أكبر الغابات المطيرة في العالم، وحوض بورنيو-ميكونغ-جنوب شرق آسيا، ثالث أكبر حوض في العالم، تهديدات من توسع المناطق الزراعية، وقطع الأشجار، والتعدين، وغيرها من الصناعات.

ورغم أن حماية غابات الكونغو جذبت الانتباه لأنها تمتص الآن المزيد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري مقارنة بالغابات الأخرى، فإن توقيت الأخبار هدد بالتنافس مع تركيز البرازيل على صندوق الغابات العالمي في قلب أجندة مؤتمر المناخ.

وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد طرح قبيل مؤتمر "كوب 30" الذي تستضيفه بلاده "مرفق الغابات الاستوائية إلى الأبد" (TFFF)، باعتباره مستقبل تمويل المناخ، لأنه يحل محل المنح بنموذج استثماري أكثر قابلية للتطوير.

وقال دبلوماسي مطلع على المقترحين لوكالة رويترز "نظريا، تختلف المبادرتان اختلافا كبيرا"، مشيرا إلى أن صندوق الغابات المطيرة سيقدم مدفوعات سنوية لدول الغابات المطيرة دون أي شروط.

وأضاف المصدر أن وجود صندوقين متنافسين للغابات المطيرة قد لا يكون مفيدا. وتعهدت النرويج أمس الخميس بتقديم 3 مليارات دولار للمبادرة البرازيلية، وهي أكبر مساهمة حتى الآن.

وأعلنت فرنسا من جهتها أنها قد تساهم بنحو 500 مليون يورو (نحو 570 مليون دولار) في المبادرة التي تقودها البرازيل، والتي تسعى لجمع 125 مليار دولار.

يذكر أن الجلسات الافتتاحية لقمة المناخ الـ30 (كوب 30) قد انطلقت أمس الخميس على أبواب غابات الأمازون في مدينة بيليم بالبرازيل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المؤتمر يحمل توقعات عالية ويجب أن يكون محطة حاسمة للحفاظ على هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.