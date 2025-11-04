غوتيريش يدعو لرصد 1.3 تريليون دولار سنويا لتمويل العمل المناخي

دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء الدول إلى رصد 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035 لتمويل العمل المناخي الذي تقوم به البلدان النامية.

وشدد غوتيريش في كلمة خلال افتتاح مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية الذي تستضيفه قطر من 4 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ضرورة مضاعفة التمويل المخصص للتكيف للوصول به إلى ما لا يقل عن 40 مليار دولار هذا العام، ورسملة صندوق مواجهة الخسائر والأضرار بمساهمات كبيرة.

وقال الأمين العام إن قمة الدوحة تفتتح أعمالها في منعطف يتسم بمعاناة بشرية والنزاعات، ولا يزال الإنسان يعاني من الجوع والفقر والنزوح والبطالة.

وأشار إلى أن "الدول النامية لا تحصل على مستوى الدعم الذي تحتاجه وسرعة العمل دون المستوى المطلوب للاستفادة من الابتكار ووقف الارتفاع في درجات الحرارة، وبالتأكيد نحن نبتعد عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأوضح غوتيريش أن إعلان الدوحة قد أكد على الدور المحوري للإنسان والعمل في مجالات من تسريع الكفاح ضد الفقر وانعدام المساواة، لافتا إلى أن هناك نحو 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع.

وأضاف الأمين العام أنه "من غير المقبول أن يعاني الملايين من الجوع يوميا ومن الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها، في حين أن الحكومات تقلل ميزانياتها في مجال الصحة".

وكان غوتيريش قد أكد قبل أيام تعقيبا على نتائج تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن تمويل التكيف العالمي لا يواكب الآثار المناخية المتسارعة، مما يجعل الفئات الأضعف في العالم عرضة للضرر من "ارتفاع منسوب مياه البحار والعواصف المهلكة والحرارة الحارقة".

وأشار إلى أن ذلك ليس مجرد فجوة في التمويل، بل خلل في التضامن العالمي، وهو خلل يقاس بالمنازل التي غمرتها المياه، والمحاصيل التالفة، والتنمية المعطلة والأرواح المفقودة.

وشدد الأمين العام على أن مؤتمر الأمم المتحدة الـ30 للمناخ (كوب 30) المقرر في بيليم بالبرازيل الشهر المقبل يجب أن يقدم خطة عمل عالمية لضمان امتلاك البلدان النامية الموارد والقدرات اللازمة لحماية شعوبها، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وبناء القدرة على الصمود في كل قطاعات التنمية.

كما أكد أن ذلك يشمل وفاء البلدان المتقدمة بتعهدها بمضاعفة تمويل التكيف، ومضي جميع الجهات المالية الفاعلة قدما في تنفيذ خريطة طريق باكو (مكان انعقاد مؤتمر المناخ الـ29)، مع تخصيص حصة عادلة ومستقرة للتكيف، وضمان ألا يؤدي التمويل الجديد إلى زيادة أعباء الديون.

وأشار الأمين العام إلى ضرورة أن يصبح الوصول إلى التمويل العام أسرع وأبسط، "بحيث يصل إلى المجتمعات الواقعة في الخطوط الأمامية للتأثر بالمناخ عندما وحيثما تكون الحاجة إليه على أشدها".

وشدد أيضا على أهمية تفعيل نظم الإنذار المبكر للجميع بحلول عام 2027 "بحيث نحمي كل شخص على وجه الأرض من الأخطار المناخية قبل أن تقع".

كما أكد على أن التكيف ليس تكلفة، بل هو شريان حياة، وسد الفجوة في تمويل التكيف هي الطريقة التي نحمي بها الأرواح، ونحقق العدالة المناخية، ونبني عالما أكثر أمانا واستدامة.

وفي كلمته اليوم الثلاثاء بقمة الدوحة أكد غوتيريش على أهمية الاسترشاد بإعلان الدوحة لإطلاق الخطة التنموية الطموحة التي تحتاجها البشرية بشدة.

يذكر أن مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة يشهد حضور نحو 14 ألف شخص على مدى يومين، لمناقشة سبل الحد من الفقر والفوارق الاجتماعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوسيع فرص الوصول إلى وظائف ذات أجر جيد على مستوى العالم.