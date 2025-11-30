ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في دول بجنوب شرق آسيا

ارتفعت حصيلة القتلى في إندونيسيا وسريلانكا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت أيضا ماليزيا وتايلند على مدى أسبوع، مع تشكل عاصفة استوائية نادرة في مضيق ملقا.

ويقع مضيق ملقا في جنوب شرق آسيا بين شبه جزيرة ماليزيا وجزيرة سومطرة الأندونيسية، يصل بين بحر أندمان في المحيط الهندي من جهة الشمال الغربي، وبين بحر جنوب الصين من جهة الجنوب الشرقي. ويقدر طوله بحوالي 800 كيلومتر وعرضه بين 50 و320 كيلومترا.

وقال رئيس وكالة التخفيف من آثار الكوارث في إندونيسيا إن عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي أعقبت الأمطار الإعصارية في جزيرة سومطرة ارتفع إلى 303 أشخاص، في حين كانت الحصيلة السابقة 174 قتيلا.

من جهته، أكد رئيس وكالة الإغاثة الإندونيسية سوهاريانتو للصحفيين إن 279 شخصا على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين حتى مع إجلاء نحو 80 ألف شخص، وما زال المئات عالقين في 3 مقاطعات عبر جزيرة سومطرة أقصى غرب إندونيسيا.

وقال "نحاول فتح الطريق من شمال تابانولي إلى سيبولجا (في مقاطعة شمال سومطرة)، وهو الطريق الأكثر انقطاعا لليوم الثالث على التوالي".

وأضاف أن قوات الإنقاذ تحاول فتح طريق مسدود بسبب انهيار أرضي، وأن الناس عالقون على جزء من الطريق ويحتاجون إلى إمدادات.

وفي تايلند، قال المتحدث باسم الحكومة سيريبونج أنجكاساكولكييت أمس السبت إن عدد القتلى جراء الفيضانات في الجزء الجنوبي من البلاد ارتفع إلى 162 شخصا، مقارنة بـ145 شخصا في السابق.

واجتاحت فيضانات استثنائية مناطق واسعة من البلاد، وارتفعت مياهها إلى مستويات غير مسبوقة، وصلت حتى أسطح المنازل، وحولت الأحياء السكنية إلى بحيرات عائمة.

وفي سريلانكا، قال مسؤولون أمس السبت إن 153 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن الإعصار ديتواه بينما لا يزال 191 آخرون في عداد المفقودين في أسوأ فيضانات تعرفها البلاد منذ عقد من الزمن.

وتضرر أكثر من نصف مليون شخص في جميع أنحاء البلاد. وقال مركز إدارة الكوارث إن أكثر من 78 ألف شخص تم نقلهم إلى ما يقرب من 800 مركز إغاثة، معظمها أقيم في المدارس.

وكانت فيضانات مماثلة قد ضربت فيتنام خلال الأيام الماضية، وأدت إلى مقتل أكثر 90 شخصا. وفي ماليزيا المجاورة، اجتاحت الفيضانات 8 ولايات، وتم إجلاء عشرات الآلاف.

وتُعَدّ حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا وتايلند وسريلانكا، وبلدان جنوب شرق آسيا من بين الأعلى في السنوات الأخيرة، حيث يؤدّي تغيّر المناخ حسب الخبراء إلى زيادة شدّة العواصف وما يصاحبها من أمطار غزيرة وفيضانات.

وفي ظلّ ارتفاع الحرارة تزداد الرطوبة، الأمر الذي يتسبّب في هطول أمطار أكثر غزارة، ويمكن أن يزيد ارتفاع حرارة المحيطات من حدّة العواصف.

ويؤدي الاحتباس الحراري الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة خصوصا عن حرق الوقود الأحفوري إلى زيادة شدة وتواتر الأحداث المناخية القاسية.