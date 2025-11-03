الظلم المناخي.. نخبة أغنياء العالم يصدرون انبعاثات تفوق عشرات الدول

قبيل انعقاد مؤتمر المناخ العالمي في بيليم بالبرازيل، الشهر الجاري، كشفت دراسة جديدة لمنظمة أوكسفام أن أنماط الحياة الغنية بالكربون التي يتبعها الأثرياء خصوصا في الولايات المتحدة تُهدر ما تبقى من ميزانية الكربون في العالم.

وتقدم الدراسة التي جاءت بعنوان "نهب المناخ: كيف تُوقع قلةٌ قويةٌ العالم في كارثة" بياناتٍ وتحليلاتٍ جديدةً مُحدّثةً وشاملةً، تُظهر أن الفرد الواحد من 0.1% من أغنياء العالم يُنتج تلوثًا كربونيا في اليوم الواحد أكثر مما يُنتجه أفقر 50% من سكان العالم طوال العام.

كما تُفصّل الدراسة كيف يستغل المليارديرات نفوذهم السياسي والاقتصادي لإبقاء البشرية مُعتمدة على الوقود الأحفوري لتحقيق أقصى قدر من أرباحهم الخاصة، وتؤكد أنه لو أصدر الجميع انبعاثات كربونية تُعادل انبعاثات 0.1% من أغنياء العالم، لنفدت ميزانية الكربون في أقل من 3 أسابيع.

ويقصد بميزانية الكربون الحد الأقصى التراكمي لغازات الاحتباس الحراري التي يمكن إطلاقها في الغلاف الجوي ضمن إطار زمني معين للحفاظ على درجة حرارة عالمية ضمن مستوى محدد.

ولا يقتصر الأمر حسب الدراسة على الإفراط في استهلاك الكربون، بل إن قلة من الأغنياء يستثمرون بنشاط في الشركات الأكثر تلويثا ويتربحون منها.

وحسب الدراسة، ينتمي هؤلاء المليارديرات والمليونيرات، إلى الفئة التي تستهلك مساحة الكربون الآمنة للكوكب بمعدل 183 ضعف متوسط العالم.

ووجدت الدراسة أن متوسط ​​إنتاج الملياردير الواحد يبلغ 1.9 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا من خلال استثماراته. ويحتاج هؤلاء المليارديرات إلى السفر حول العالم ما يقرب من 10 آلاف مرة في طائراتهم الخاصة لانبعاث هذه الكمية.

ويُصنف ما يقرب من 60% من استثمارات المليارديرات على أنها في قطاعات ذات تأثير مناخي كبير، مثل النفط أو التعدين، ويتجاوز إجمالي انبعاثات محافظ استثمارات 308 مليارديرات فقط إجمالي انبعاثات 118 دولة، وفقا للدراسة.

وقال أميتاب بيهار، المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية إن "أزمة المناخ أزمة عدم مساواة. أغنى أغنياء العالم يُموّلون تدمير المناخ ويستفيدون منه، تاركين الأغلبية العالمية تتحمل العواقب الوخيمة لسلطتهم الجامحة".

ويصدر أغنى 0.1% في المتوسط 2.2 طن من ثاني أكسيد الكربون يوميا، أي ما يعادل وزن وحيد القرن أو سيارة دفع رباعي، في حين يستهلك المواطن الصومالي نحو 82 غراما فقط يوميا، أي أقل من نصف كوب من الأرز، وفي المقابل، يبلغ المتوسط العالمي للانبعاثات نحو 12 كيلوغراما يوميا.

ويشير التقرير إلى أن أنماط الحياة الفارهة، بما في ذلك اليخوت الخاصة والطائرات الفاخرة والقصور الضخمة، مع الاستثمارات في القطاعات الملوثة، تزيد من بصمات الأفراد الكربونية بشكل كبير.

كما يقدر التقرير أن 308 من المليارديرات العالميين إذا اعتُبروا دولة، سيكونون في المرتبة 15 عالميًا من حيث الانبعاثات. ومنذ عام 1990، زاد نصيب أغنى 0.1% من الانبعاثات بنسبة 32%، بينما تراجع نصيب أفقر 50% بنسبة 3%.

ويشير التقرير إلى أن أغنى الأفراد يمولون الصناعات الملوثة ويستخدمون نفوذهم السياسي لتأخير أو منع السياسات المناخية، مما يزيد من معاناة الفقراء، خصوصا في الجنوب العالمي.

ويؤكد التقرير أيضا أن الانبعاثات الناجمة عن الأغنياء قد تسبب نحو 1.3 مليون وفاة مرتبطة بالحرارة بحلول نهاية القرن، وتؤدي إلى خسائر اقتصادية تصل إلى 44 تريليون دولار في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بحلول 2050، مع أضرار أكبر في دول الجنوب العالمي.

وللبقاء ضمن حدود عتبة 1.5 درجة مئوية، يتعين على أغنى 0.1% من سكان العالم، حسب التقرير، خفض انبعاثاتهم للفرد بنسبة 99% بحلول عام 2030.

ويخلص التقرير إلى ضرورة فرض ضرائب على الأثرياء والصناعات الملوثة، ووقف نفوذهم السياسي، لضمان إشراك الأكثر تضررا من الأزمة المناخية في صنع القرار.

كما يدعو إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني، وبناء نظام اقتصادي متساو يضع الناس والكوكب في المقام الأول، من خلال رفض الاقتصاد النيوليبرالي السائد والتحرك نحو اقتصاد قائم على الاستدامة والمساواة.