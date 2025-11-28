إعصار ديتوا يخلف 46 قتيلا وعشرات المفقودين في سريلانكا

قال مسؤولون سريلانكيون إن الإعصار الذي اجتاح البلاد اليوم الجمعة أسفر عن مقتل 46 شخصا وفقدان 23 آخرين على الأقل، في وقت حذرت فيه هيئة الأرصاد الجوية من اشتداد العاصفة مع تحركها عبر الجزيرة خلال الساعات المقبلة.

ونُسبت معظم الوفيات إلى الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تجاوزت 300 مليمتر خلال الـ24 ساعة الماضية عندما ضرب الإعصار ديتوا الدولة الجزيرة، حيث كانت المناطق الشرقية والوسطى الأكثر تضررا.

وقال مركز إدارة الكوارث في بيان إنه تم إجلاء 43 ألفا و991 شخصا على مستوى البلاد إلى المدارس والملاجئ العامة الأخرى، بما في ذلك العائلات التي تقطعت بها السبل على أسطح المنازل.

وظلت المدارس مغلقة، وتم تعليق خدمات القطارات، وأعلنت بورصة العاصمة كولومبو عن توقف مبكر للتداول مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وقال مدير عمليات الطوارئ في هيئة إدارة الكوارث العميد إس. دارماويكريما لرويترز "نواصل عمليات الإنقاذ في المناطق الأكثر تضررا، ولكن من الصعب الوصول إلى بعض القرى لأن الطرق مغلقة بسبب الانهيارات الأرضية".

من جهته، قال وزير الموانئ والطيران المدني أنورا كاروناتيلاكي إن سريلانكا قد تحوّل الرحلات الجوية من مطارها الرئيسي إلى مطاري تريفاندروم أو كوتشي في جنوبي الهند إذا ساءت الظروف.

وارتفع عدد قتلى الفيضانات في مناطق واسعة بجنوبي شرقي آسيا إلى 183 على الأقل اليوم الجمعة، في وقت تعمل فيه السلطات في دول المنطقة على إنقاذ المواطنين العالقين واستعادة الكهرباء والاتصالات وتنسيق جهود الإغاثة مع بدء انحسار المياه.

وإضافة إلى سريلانكا، تعرضت أجزاء كبيرة من إندونيسيا وماليزيا وتايلند لأمطار غزيرة بسبب الأعاصير على مدى أسبوع، مع تشكل عاصفة استوائية نادرة في مضيق ملقا.

ويقع مضيق ملقا في جنوبي شرقي آسيا بين شبه جزيرة ماليزيا وجزيرة سومطرة الإندونيسية، ويصل بين بحر أندمان في المحيط الهندي من جهة الشمال الغربي، وبحر الصين من جهة الجنوب الشرقي. ويقدر طول المضيق بنحو 800 كيلومتر، في حين يتراوح عرضه بين 50 و320 كيلومترا.