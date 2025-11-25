عقود الفحم طويلة الأمد تبطئ تحول آسيا نحو الطاقة النظيفة

قال باحثون في مجال المناخ والطاقة المتجددة، إن عقود شراء الطاقة التي تعمل بالفحم والممتدة منذ عقود تبطئ التحول إلى مصادر طاقة أنظف في آسيا، مما يدفع الشركات إلى حرق المزيد من الفحم حتى عندما تكون طاقة الرياح والطاقة الشمسية متاحة.

ويشكل الاعتماد المتزايد على الفحم لتوليد الطاقة في بلدان مثل إندونيسيا وفيتنام عقبة رئيسية أمام الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، ويتفاقم بسبب توقف التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة من البلدان الغنية.

وبحسب البيانات يتوافر لدى بلدان جنوب شرقي آسيا ما بين 50% إلى 100% من قدرة الطاقة التي تعمل بالفحم محددة في اتفاقيات شراء مع بقاء آجال تتراوح ما بين 9 إلى 18 سنة في المتوسط.

ويقول خبراء الطاقة المتجددة إن المشترين في الاقتصادات الآسيوية الكبرى الأخرى، مثل الصين والهند ، لديهم أيضا اتفاقيات شراء طويلة الأجل كبيرة للكهرباء المولدة بالفحم، مما يؤدي إلى الاستخدام غير الكامل لطاقة الرياح والطاقة الشمسية في بعض الحالات.

وقالت جوليا سكوروبسكا، رئيسة الأمانة العامة في هيئة الطاقة المتجددة في تصريح لرويترز، إن "العديد من هذه العقود غالبا ما تكون غير مناسبة لمتطلبات شبكة حديثة متكاملة مع مصادر الطاقة المتجددة".

وأظهرت بيانات من مركز أبحاث الطاقة "إمبر" أن اعتماد جنوب شرقي آسيا على الفحم نما إلى نحو 45% من توليد الطاقة السنوي من 35% على مدى العقد الماضي، رغم تراجع المعدلات العالمية إلى نحو 34% من 39%.

وأظهرت البيانات أن اعتماد الطاقة النظيفة في المنطقة تأخر أيضا عن المتوسطات العالمية، حيث بلغ 26% من الناتج السنوي للكهرباء مقارنة بـ 41% عالميا.

ويقول مسؤولون في الصناعة إن عقود الوقود الأحفوري طويلة الأجل تضمنت دخلا ثابتا لأصحاب محطات الفحم ووظائف مستقرة للموظفين، مما يجعل التقاعد المبكر غير جذاب سياسيا واقتصاديا.

كما أن شبكات الطاقة عندما تنتهك اتفاقيات شراء الفحم، فإنها تعرض نفسها لعقوبات مالية تختلف تبعا لطبيعة العقد وحجم العجز.

وفي الصين يظل الطلب على الفحم مرتفعا، رغم توقع انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هذا العام، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة توليد الطاقة النظيفة.

وأظهرت بيانات حكومية صينية أن إنتاج محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والغاز ارتفع بنسبة 7.3% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول.

وأعلنت الاقتصادات الكبرى في منطقة آسيا والمحيط الهادي، بما فيها اليابان وأستراليا والهند، عن زيادة القيود على الطاقة المتجددة هذا العام.

ومن المتوقع أن يتجاوز متوسط ​​معدلات تقليص الطاقة الشمسية في الصين 5% في 21 مقاطعة على مدى السنوات العشر المقبلة، مقارنة بعشر مقاطعات فقط خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب هذا العام، وفقا لشركة الاستشارات وود ماكنزي.

وفي الوقت نفسه، تخطط الولايات الهندية لتوقيع عقود جديدة طويلة الأجل مع مولدات الطاقة التي تعمل بالفحم على الرغم من جهود البلاد لتوسيع قدرات الطاقة النظيفة.

وقالت شركتا إمبر و"كلايمت تريندز" في تقرير مشترك، إن اعتماد تجار التجزئة للكهرباء على عقود تمتد عقودا متعددة مع شركات المرافق التي تعمل بالفحم وسط تزايد توليد الطاقة المتجددة، يهدد بدفع رسوم ثابتة كبيرة وأصول فحم عالقة.

ويُعتبر الفحم مصدر الطاقة الأكثر تلويثا عند حرقه، إذ يطلق ضعف كمية ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالغاز الطبيعي عند توليد نفس الكمية من الطاقة، مما يجعله مساهما رئيسيا في الاحتباس الحراري وتغير المناخ، كما أن استخراج الفحم ومعالجته يؤديان إلى تدهور الأراضي وتلوث الهواء والمياه.