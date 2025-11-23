مؤتمر المناخ العالمي يقر اتفاق "تسوية" يتجاهل الوقود الأحفوري

تبنت الدول اتفاقا في ختام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في البرازيل أمس السبت بعدما قبل الاتحاد الأوروبي بنص يتضمن إشارة ضمنية فقط إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري عقب مفاوضات شاقة مع البلدان المنتجة للنفط والناشئة.

ونجحت الرئاسة البرازيلية لمؤتمر المناخ في تمرير اتفاق تسوية للمناخ أمس من شأنه أن يعزز التمويل للدول الفقيرة التي تسعى للتعامل مع ظاهرة الاحتباس الحراري، لكنه أغفل أي ذكر للوقود الأحفوري الذي يسببه.

وعقدت نحو 200 دولة محادثات بدات في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة بيليم البرازيلية الواقعة في منطقة الأمازون واستمرت المفاوضات حتى ليل السبت للتوصل إلى النص التوافقي.

وضغط الاتحاد الأوروبي ودول أخرى من أجل التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يدعو إلى "خريطة طريق" للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، لكن ذلك لم ينعكس في النص النهائي.

ويدعو الاتفاق الدول إلى تسريع إجراءاتها المناخية "طواعية"، ويُذكِّر بالإجماع الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأطراف الـ28 في دبي عام 2023 والذي دعا العالم إلى التخلي عن الوقود الأحفوري.

وبعد مفاوضات شاقة قبل الاتحاد الأوروبي الصياغة النهائية على مضض، بعدما حذر من أن القمة قد تنتهي بدون التوصل إلى اتفاق إذا لم يتم تناول قضية الوقود الأحفوري.

وقال مفوض المناخ الأوروبي فوبكي هوكسترا للصحفيين "لن نخفي حقيقة أننا كنا نفضل المزيد، المزيد من الطموح في كل شيء". وأضاف "يتعين علينا أن ندعمه لأنه على الأقل يسير في الاتجاه الصحيح".

في المقابل قال رئيس الوفد الصيني لي غاو: "أنا سعيد بالنتيجة. لقد أحرزنا هذا النجاح في ظل ظروف صعبة للغاية، وهذا يعكس رغبة المجتمع الدولي في إظهار التضامن وبذل جهود مشتركة للتصدي لتغير المناخ".

وفي نيويورك، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق، مع ملاحظته أن "كثرا يشعرون بخيبة أمل" من هذه النتيجة.

وقال في بيان "لا أستطيع الادعاء أن (كوب 30) حقق النتائج المرجوة كلها"، مؤكدا أن "الهوة بين ما نحن عليه وما يطلبه العلم لا تزال كبيرة في صورة خطرة". وأضاف "سأواصل الدفع نحو طموح أعلى وتضامن أكبر".

من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، في بيان: "لا أقول إننا ننتصر في معركة المناخ. ولكن لا شك أننا ما زلنا نخوضها، ونواصل القتال".

وقد كشف الاتفاق عن خلافات عميقة حول كيفية متابعة العمل المناخي في المستقبل. واعترضت عدة دول على انتهاء القمة بدون التوصل إلى خطط أقوى للسيطرة على الغازات المسببة للاحتباس الحراري أو معالجة مشكلة الوقود الأحفوري.

وأبدت دول أميركا اللاتينية المجاورة للبرازيل، كولومبيا وبنما وأوروغواي، اعتراضات متعددة قبل أن يعلق كوريا دو لاغو الجلسة العامة لإجراء مشاورات إجرائية، لتستأنف الجلسات لاحقا.

توافق الضرورة

وبعد تمرير الاتفاق، قال رئيس مؤتمر المناخ البرازيلي أندريه كوريا دو لاغو للمندوبين إنه يدرك أن المحادثات كانت صعبة، وأن البعض كانت لديه طموحات أكبر فيما يتعلق ببعض القضايا المعروضة.

واعتبر تحالف دول جزرية صغيرة يضم 39 من أكثر الدول عرضة لتغير المناخ في العالم أن الاتفاق "غير مثالي، لكنه يعكس تقدما" بالنسبة لهيئة عالمية تعمل بالإجماع.

وكانت أكثر من 30 دولة، منها دول أوروبية واقتصادات ناشئة ودول جزرية صغيرة، وقعت رسالة تحذر البرازيل من أنها سترفض أي اتفاق لا يتضمن خطة للتخلص من النفط والغاز والفحم.

أما الهند فأشادت بالاتفاق الـ"مهم"، وذلك في بيان تلي نيابة عن الأسواق الناشئة الكبرى أي البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين.

وضمن مخرجات الاتفاق، تطلق القمة أيضا مبادرة تطوعية لتسريع العمل المناخي لمساعدة الدول على الوفاء بالتعهدات الحالية للحد من الانبعاثات، وتدعو الدول الغنية إلى مضاعفة الأموال التي تقدمها للآخرين على الأقل 3 مرات من أجل التكيف مع عالم دافئ بحلول عام 2035.

وتقول البلدان النامية إنها تحتاج بشكل عاجل إلى أموال للتكيف مع التأثيرات التي بدأت بالفعل، مثل ارتفاع منسوب مياه البحار وتفاقم موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف.