إيران تواصل مكافحة حريق هائل بغاباتها الشمالية بمساعدة تركية

طلبت إيران على نحو عاجل مساعدة خارجية مع اتساع نطاق حريق هائل مستعر منذ أيام في شمال البلاد الممتدة لنحو 850 كيلومترا على طول بحر قزوين، في حين تدخلت تركيا للمساعدة في إخماد الحرائق.

وقالت مسؤولة إيرانية رفيعة المستوى في قطاع البيئة -السبت- إن طهران طلبت المساعدة في مكافحة حريق مدمر في غابات مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في شمال البلاد، وإن تركيا أرسلت طائرات لمكافحة الحرائق.

ويهدد الحريق غابات إيران الهيركانية التي تمتد على طول الساحل الجنوبي لبحر قزوين ويعود تاريخها إلى 50 مليون سنة. وتضم هذه الغابات 3200 نوع من النباتات، وهو ما يمثل "تنوعا بيولوجيا نباتيا نادرا على مستوى العالم"، وفقا لليونسكو التي صنفتها موقعا للتراث العالمي في 2019.

Heartbreaking scenes from Elit, Iran, where wildfire is damaging parts of the ancient Hyrcanian forests — a UNESCO World Heritage treasure and one of Earth’s last temperate rainforests. Iranians are losing a natural heritage older than Persian civilization. pic.twitter.com/XKaVOXuqkl — Kaveh Madani (@KavehMadani) November 21, 2025

وأكدت اليونسكو على موقعها الإلكتروني أن هذه الغابات تحتوي على "عدد كبير من أنواع الأشجار النادرة والمتوطنة"، وأنها موطن "لأنواع نباتية عديدة من بقايا النباتات المهددة بالانقراض".

وأفادت السلطات الإيرانية بأنّ النيران لا تزال مشتعلة في غابات هيركاني بمحافظة مازندران، محذرة من خطر امتداد الحرائق إلى مناطق غابية أخرى.

وقالت شينا أنصاري نائبة الرئيس الإيراني للتلفزيون الرسمي: "سترسل الحكومة التركية اليوم (السبت) طائرتين لمكافحة الحرائق و طائرة هليكوبتر واحدة: ولدينا إمكانية للحصول على تعاون من روسيا إذا لزم الأمر".

وتواصل طائرتان إيرانيتان من طراز إليوشن لمكافحة الحرائق محاولة إخماد الحريق، إلى جانب 7 طائرات هليكوبتر ونحو 400 رجل إطفاء.

وقال حسين علي محمدي، المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة مازندران الشمالية، إن عملية إخماد الحريق "واحدة من أكثر العمليات تعقيدا التي واجهناها في السنوات الأخيرة".

واندلعت الحرائق في ظل موجة جفاف تضرب إيران، تراجعت خلالها معدلات الأمطار في أنحاء إيران إلى 85% أقل من المتوسط.

وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية، السبت، بأن حريقا اندلع في المنطقة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني تمت السيطرة عليه بعد بضعة أيام، لكنه اشتعل مجددا وبقوة في 15 من الشهر.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس وحدة حماية الطبيعة في إحدى المحافظات قوله إن صيادين غير مصرح لهم ربما تسببوا في إشعال الحريق.