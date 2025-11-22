ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى فيتنام إلى 55 شخصا

قالت الوكالة الحكومية لمواجهة الكوارث الفيتنامية اليوم السبت إن عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية وسط البلاد قد ارتفع إلى 55 شخصا منذ الأحد الماضي، مع اعتبار 13 شخصا في عداد المفقودين.

وشهدت مناطق جنوب فيتنام ووسطها هطول أمطار بدون توقف منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول، ما تسبب بفيضانات عدّة أغرقت وُجهات سياحية ومواقع أثرية.

وأعلنت وزارة البيئة اليوم السبت مقتل 55 شخصا على الأقل في 6 محافظات منذ الأحد، واستمرار البحث عن 13 آخرين، مشيرة إلى أن محافظة "داك لاك" الجبلية كانت الأكثر تضررا مع أكثر من 27 قتيلا.

وغمرت المياه أحياء سكنية بأكملها هذا الأسبوع في مدينة "نها ترانغ" الساحلية، بينما اجتاحت انزلاقات أتربة قاتلة ممرات مرتفعات محيطة بمركز "دا لات" السياحي.

وتجاوز معدل هطول المطر 1900 ملليمتر في بعض أنحاء وسط فيتنام خلال الأسبوع الماضي. وتسببت الفيضانات في تدمير نحو 950 منزلا، ولا يزال أكثر من 28 ألفا و460 منزلا مغمورا بالمياه في المناطق المتضررة.

وتعمل فرق الإنقاذ على إنقاذ عشرات الأشخاص العالقين على الأشجار وأسطح المنازل مع انحسار مياه الفيضانات أمس الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

كما بقيت العديد من الطرق السريعة غير صالحة للاستخدام، وبات نحو 300 ألف شخص محرومين من الكهرباء بعد انقطاع أثّر في البداية على أكثر من مليون شخص.

وتسببت الفيضانات في أضرار واسعة النطاق وخسائر اقتصادية تجاوزت 340 مليون دولار، حسب تقديرات إدارة السدود والوقاية من الكوارث الطبيعية.

وأدت الكوارث الطبيعية بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول عن مقتل أو فقدان 279 شخصا في فيتنام، وتسببت بأضرار تجاوزت ملياري دولار، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني.

وتعد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا عرضة لهطول أمطار غزيرة بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول، ويقول علماء إن التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري يجعل الظواهر الطبيعية أكثر حدة وأعلى وتيرة.