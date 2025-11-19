البنك الدولي يحذر من جفاف قاري وزيادة مقلقة في هدر المياه

كشف تقرير مراقبة المياه العالمي الصادر عن البنك الدولي عن زيادة مقلقة بنسبة 25% في استخدام المياه العالمي خلال العقدين الماضيين، مشيرا إلى أن الجفاف القاري يهدد العالم ويعيد تشكيل الاقتصادات والنظم البيئية وحياة البشر، مع تأثيرات مترابطة على الوظائف والتجارة.

واستخدم التقرير بيانات الأقمار الصناعية المتقدمة لتقييم التغيرات في احتياطات المياه العذبة على مدى العقدين الماضيين، ويرسم خرائط للبؤر العالمية الساخنة من خلال رسم خريطة لاستهلاك المياه العالمي بدقة عالية تصل إلى 10 كيلومترات على 10 كيلومترات.

وقيّم التقرير الاتجاهات من أبريل/نيسان 2002 إلى أبريل/نيسان 2024، مُحددا مناطق الجفاف الشديد، ومُقارنا التغيرات الطويلة الأمد بالتقلبات الطبيعية.

كما سلّط الضوء على الاتجاه المقلق للجفاف القاري، مؤكدا على الانخفاض الطويل الأمد في توفر المياه العذبة في مساحات شاسعة من اليابسة.

وحسب البيانات الواردة في التقرير، انخفضت احتياطات المياه العذبة العالمية بنسبة 3% سنويا في المتوسط، مع انخفاض بنسبة 10% في بعض المناطق القاحلة.

وازداد استخدام المياه العالمي بنسبة 25% بين عامي 2000 و2019، مع وجود حصة كبيرة منه في المناطق الجافة، في وقت يفقد فيه العالم سنويا 324 مليار متر مكعب من المياه العذبة، مما يكفي لتلبية الاحتياجات السنوية لـ280 مليون شخص.

ويقول المؤلف المشارك في التقرير الدكتور ريك هوجيبوم إن "زيادة استخدام المياه بنسبة 25% ليست مجرد رقم إحصائي، بل تظهر بوضوح في المناطق التي تعاني بالفعل من ندرة المياه، حيث أصبح الجفاف الواسع النطاق الآن ظاهرة مقاسة وملموسة".

هدر وسوء إدارة

يحدّد التقرير العوامل الرئيسية التي تُسهم في انخفاض توفر المياه العذبة، وتشمل الأسباب الرئيسية: الاحتباس الحراري، وتفاقم الجفاف، والممارسات غير المستدامة في إدارة الأراضي والمياه.

وأشار إلى أن التجارة العالمية في المنتجات الكثيفة الاستهلاك للمياه تلعب دورا محوريا في أزمة المياه، إذ يتدفق حوالي 25% من استهلاك المياه العالمي في الاقتصاد العالمي عبر هذه المنتجات.

ويؤكد التقرير أن للجفاف القاري تداعيات وخيمة على الإنتاجية الزراعية والاستقرار الاقتصادي، ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تسبب الجفاف في فقدان ما بين 600 و900 ألف شخص وظائفهم سنويا.

كما يمكن أن يؤدي انخفاض معدل هطول الأمطار السنوي بمقدار 100 مليمترا في الهند إلى انخفاض الدخل الحقيقي العالمي بمقدار 68 مليار دولار، وفقا للتقرير.

ويشدد التقرير على أن الاستخدام غير الكفؤ للمياه في الزراعة ساهم في تفاقم الأزمة، حيث يُعد ربع استهلاك مياه الأمطار وثلث استهلاك مياه الري غير كفؤ، مؤكدا أن مواءمة إنتاج المحاصيل مع كفاءة استخدام المياه عالميا يمكن أن يوفر 137 مليار متر مكعب من المياه العذبة.

ويقترح التقرير إستراتيجية شاملة لمعالجة أزمة الجفاف القاري من خلال إدارة فعّالة للمياه، كما يوصي بإدارة الطلب وزيادة إمدادات المياه وتحسين توزيعها.

ويشير إلى 5 عوامل رئيسية للنجاح: تعزيز المؤسسات، وإصلاح التعريفات الجمركية، واعتماد المحاسبة المائية، والاستفادة من البيانات، وتقدير قيمة المياه في التجارة.

وكانت دراسة قد خلصت إلى أن المناطق المعرضة للجفاف في العالم تنمو بضعف مساحة كاليفورنيا سنويا، أي نحو مليون كيلومتر مربع. وفي نصف الكرة الشمالي، يؤدي هذا إلى ظهور ما يُطلق عليها الباحثون "مناطق الجفاف الهائلة"، وهي بؤر جفاف ساخنة مترابطة على نطاق قاري.

وحسب منظمة الأمم المتحدة، تتعرض مساحة في العالم بحجم مصر تقريبا، أي نحو 100 مليون هكتار من الأراضي الصالحة والمنتجة، للتدهور سنويا بسبب الجفاف والتصحر، مما يرجع بشكل رئيسي إلى تغير المناخ وسوء إدارة الأراضي.