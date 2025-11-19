دراسة: كميات البلاستيك الصغيرة بالمحيطات أكثر فتكا من المتوقع

حذرت دراسة بحثية جديدة من أن المواد البلاستيكية في المحيطات تشكل "تهديدا وجوديا" لتنوع الحياة البحرية، حيث إن جرعات صغيرة منها قد تكون قاتلة لعدة أنواع، ومدمرة في النهاية للنظم البحرية.

وأكدت الدراسة التي قادها خبراء في منظمة "أوشن كونسرفسي" (Ocean Conservancy) أو -الحفاظ على المحيط- أن آلاف الأنواع المهددة بالانقراض المدرجة في القائمة الحمراء تبتلع مستويات خطيرة من البلاستيك، على الرغم من الجهود العالمية لتنظيف القمامة من الشواطئ والممرات المائية.

وسعت الدراسة إلى تحديد أنواع البلاستيك الأكثر خطورة بدقة. ويشمل ذلك البلاستيك اللين والمرن، مثل الأكياس وأغلفة الأطعمة، بالإضافة إلى البلاستيك الصلب من شظايا وأجزاء كاملة، مثل زجاجات المشروبات.

وسعى الباحثون أيضًا إلى فهم كمية البلاستيك "الأكثر من اللازم"، مشيرين إلى أن الكميات القاتلة للحيوانات البحرية أصغر بكثير مما يعتقد معظم الناس.

وقام علماء منظمة بتحليل 10 آلاف و412 حالة تشريح حيواني في جميع أنحاء العالم والتي تم فيها معرفة سبب الوفاة وابتلاع البلاستيك.

وشمل ذلك 1537 طائرا بحريا من 57 نوعا، و1306 سلاحف بحرية من 7 أنواع، و7569 من الثدييات البحرية من 31 نوعا.

وخلصت الدراسة إلى أن 47% من السلاحف البحرية، وثلث الطيور البحرية، و12% من الثدييات البحرية المشمولة في مجموعة البيانات، تحتوي أمعاؤها على مواد بلاستيكية وقت نفوقها. وقد ابتلع واحد من كل 5 حيوانات مسجلة مواد بلاستيكية، غالبا من أنواع مختلفة.

ووجد الباحثون أن المطاط والبلاستيك الصلب قاتلان بشكل خاص للطيور البحرية، بينما كانت الثدييات البحرية أكثر عرضة للخطر بسبب البلاستيك اللين ومعدات الصيد. وتأثرت السلاحف بسبب البلاستيك اللين والصلب على حد سواء.

وبحسب الدراسة، فإن استهلاك ما يعادل أقل من 3 مكعبات سكر من البلاستيك بالنسبة للطيور البحرية مثل طيور البفن الأطلسية -أو ما يعادل أكثر بقليل من كرتي بيسبول من البلاستيك بالنسبة للسلاحف البحرية مثل السلاحف البحرية الضخمة- أدى إلى احتمالية وفاة بنسبة 90%.

أما بالنسبة للثدييات البحرية مثل خنازير البحر، فإن كتلة بلاستيكية في حجم كرة القدم قد تؤدي إلى احتمالية وفاة بنسبة 90%.

ويقول نيكولاس مالوس، نائب رئيس برنامج القضاء على البلاستيك في المحيطات التابع لمنظمة والمؤلف المشارك في الدراسة: "يؤكد هذا البحث حقا كيف أن البلاستيك في المحيطات يشكل تهديدا وجوديا لتنوع الحياة على كوكبنا".

وأضاف مالوس أن تناول البلاستيك يعد فقط أحد أشكال تهديد أزمة التلوث البلاستيكي للحياة البحرية، وتكبر المخاطر عندما تفكر أيضًا في التشابك والتهديد الدائم بتسرب المواد الكيميائية السامة من البلاستيك.

طوفان من البلاستيك

ويقدر العلماء أن أكثر من 11 مليون طن من البلاستيك تدخل المحيط كل عام، ومعظمها من المواد التي تستخدم مرة واحدة، وهي كمية تفوق ما تحمله شاحنة القمامة وتدخل المحيط كل دقيقة.

وتشير التقديرات إلى أن العالم ينتج نحو 450 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنويا، كما أن نحو 9% فقط من إجمالي البلاستيك يعاد تدويره، وينتهي 60% من ذلك الإنتاج في بيئتنا الطبيعية أو مكبات النفايات.

ومن المتوقع أن تتضاعف النفايات البلاستيكية 3 مرات تقريبا بحلول عام 2060، ليصل إلى أكثر من مليار طن سنويا. ويعني ذلك -حسب بعض الدراسات- أن كمية البلاستيك في محيطاتنا ستتجاوز قريبا كمية الأسماك.

ويُصنع أكثر من 98% من البلاستيك من النفط الأحفوري والغاز والفحم، وتُسهم عملية الإنتاج كثيفة الاستهلاك للطاقة في تفاقم أزمة المناخ، بإطلاق ما يعادل ملياري طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، أي أكثر من انبعاثات روسيا، رابع أكبر مُلوث في العالم.

ويستخدم أكثر من 16 ألف مادة كيميائية في البلاستيك، بما في ذلك الحشوات والأصباغ ومثبطات اللهب والمثبتات، وأشارت الدراسات إلى أن العديد من المواد الكيميائية البلاستيكية مرتبطة بآثار صحية في جميع مراحل حياة الإنسان، إلا أن هناك نقصا في الشفافية بشأن المواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك.