الاتحاد الأوروبي يسعى لتأجيل قانون إزالة الغابات

أظهرت مسودة وثيقة تفاوض للاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد تريد تأجيل قانون مكافحة إزالة الغابات لمدة عام آخر، في الوقت الذي تستعد فيه للتفاوض سريعا على تغييرات للقانون قبل تطبيقه الشهر المقبل.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت الشهر الماضي تغييرات من شأنها تخفيف قانون مكافحة إزالة الغابات بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة والشركات، ولكنها لا تؤدي إلى تأخير السياسة الخضراء الأولى في العالم.

ومع ذلك، أظهر مشروع اقتراح تفاوضي للاتحاد، مؤرخ في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري واطلعت عليه وكالة رويترز، أن دول الاتحاد تخطط لقبول التغييرات التي اقترحتها المفوضية، لكنها تدفع أيضا إلى تأجيل تطبيق القانون إلى 30 ديسمبر/كانون الأول 2026 بالنسبة للشركات الأكبر، و30 يونيو/حزيران 2027 بالنسبة للشركات الأصغر.

وبالنسبة للعديد من البلدان، فإن "اقتراح المفوضية وحده لم يكن كافيا"، كما جاء في مشروع القرار، حيث يقول المنتقدون إن هذه الإجراءات تعد مرهقة ومكلفة.

ويشكل الحظر المفروض على واردات الكاكاو وزيت النخيل والسلع الأخرى المرتبطة بتدمير الغابات جزءا أساسيا من الأجندة الخضراء للاتحاد الأوروبي، والتي تواجه الآن مقاومة من الصناعات، وبعض الحكومات التي تقول إن هذه الإجراءات مكلفة للغاية.

وكان من المقرر أصلا أن يدخل القانون حيز التنفيذ نهاية عام 2024، لكن بروكسل أجلته بالفعل لمدة عام، لكن هذا لم يُخفف من حدة الشكاوى من بعض بلدان الاتحاد، ومن شركاء تجاريين بما في ذلك الولايات المتحدة والبرازيل.

وقال أنتوني فاونتن، رئيس شبكة " فويس" التي تناضل من أجل إصلاح قطاع الكاكاو، إن تأخير الاقتراح "يقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي بشكل كبير"، ويجعل من الصعب ممارسة الأعمال التجارية داخل الاتحاد، ومن شأنه أن يتسبب في خسارة أكبر للغابات.

وتتسابق دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي للتوصل إلى اتفاق بشأن التغييرات النهائية بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، لتجنب دخول القانون حيز التنفيذ.

وبموجب القانون المعروف باسم "لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي"، سيتعين على بائعي لحوم البقر والكاكاو والقهوة وزيت النخيل وفول الصويا والمطاط والخشب في سوق الاتحاد الأوروبي وجوبا تقديم البيانات الذي تثبت أن منتجاتهم لا تسبب إزالة الغابات.

وقال متحدث باسم الدانمارك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وصاغت وثيقة التفاوض بين دول الاتحاد، إن الوثيقة مصممة لكسب دعم الدول بسرعة حتى تتمكن من التفاوض على اتفاق نهائي في الوقت المناسب.

من جهته، أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أن "معظم الدول الأعضاء لا تريد أن تدخل آلية الاتحاد الأوروبي لحل النزاعات في شكلها الحالي حيز التنفيذ بحلول نهاية العام".