إعصار "فونغ وونغ" يسبب فيضانات في تايوان وإجلاء الآلاف

أجلت تايوان أكثر من 8 آلاف شخص في بعض المناطق قبل وصول الإعصار "فونغ وونغ" اليوم الأربعاء، والذي جلب أمطارا غزيرة قياسية على الساحل الشرقي الجبلي، وأدى إلى فيضانات وصل منسوبها إلى أكثر من متر ونصف المتر في بعض الأماكن.

وأظهرت صور تلفزيونية فيضانات شديدة في أجزاء من مقاطعة يلان الشرقية الريفية إلى حد كبير، في حين أغلقت الشركات والمدارس في معظم المناطق الجنوبية من الجزيرة، وقد أصيب 51 شخصا.

وقال مسؤولون في الأرصاد الجوية إن الفيضانات غمرت أكثر من ألف منزل في مدينة سواو الساحلية التي استقبلت 648 مليمترا من الأمطار أمس، وهو رقم قياسي لهذا الشهر.

وعمل سكان بمنطقة سواو على إزالة الطين من منازل غمرتها المياه، رغم توقف الأمطار الغزيرة. وقالت إدارة الإطفاء إن نحو 8300 شخص نقلوا من منازلهم لمناطق أكثر أمانا، معظمهم في ييلان وهوالين القريبة، حيث سببت الرياح الموسمية القادمة من الشمال زيادة هطول الأمطار مع الإعصار المتأخر غير المعتاد.

وقال هوانغ إن هونغ الخبير بالأرصاد الجوية في الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في تايوان "إن الصيف أصبح أطول والأعاصير تصل في وقت متأخر أكثر فأكثر".

وأضاف أن تغير المناخ قد يسبب أحداثا مناخية مماثلة أكثر صعوبة، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لتحديد الاتجاه.

ويؤكد العلماء أن أزمة المناخ تفاقم العواصف الاستوائية والأعاصير وتزيد من تواترها، حيث يتسبب ارتفاع حرارة المحيطات بارتفاع شدة الأعاصير، كما أن ارتفاع درجات الحرارة يجعل الغلاف الجوي أكثر رطوبة مما يؤدي إلى تساقط أمطار أكثر غزارة.

ومن المتوقع أن يضرب إعصار "فونغ وونغ" أقصى جنوب تايوان في وقت لاحق من اليوم قبل أن يتجه إلى المحيط الهادي، بعد أن ضرب الفلبين وأودى بحياة 27 شخصا، وإجلاء أكثر من 1.4 مليون شخص وخسائر مادية فادحة.

ومن جهتها، أعلنت السلطات الصينية تفعيل حالة الطوارئ في 4 مقاطعات (جنوب شرق البلاد) تشمل فوجيان وقوانغدونغ وتشجيانغ وهاينان، لمواجهة تأثيرات الإعصار.