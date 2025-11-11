بيئة ومناخ|الكونغو (زائير)

تهديدات واعتداءات بعد كشف فساد بيئي بالكونغو الديمقراطية

NIANGARA, CONGO - SEPTEMBER 20: Aerial views of the Uele river and jungles on September 20, 2023 in Niangara, Congo. Tensions between local Congolese communities and groups of nomadic herders in the remote northern jungles of the Democratic Republic of Congo have increased in recent years. Congolese authorities claim that these groups are illegally exploiting the land, lack any documentation, and are well-armed. The nomadic groups migrate to Congo from Chad, Central African Republic and Sudan, and in the territory of Niangara alone, may have herds of up to 15,000 cattle. (Photo by Hugh Kinsella Cunningham/Getty Images)
غابات نيانغارا شهدت مواجهات بين المجتمعات المحلية والرعاة الرحّل المتهمين باستغلال الأراضي بشكل غير قانوني (غيتي)
كشفت صحيفة غارديان البريطانية عن انتهاكات خطيرة تتعلق بالاستيلاء غير القانوني على أراض محمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يواجه العاملون في مجال حماية البيئة تهديدات جسدية واعتداءات مروعة.

ووفقا للتحقيق، فإن كيم ريبولز -وهو خبير بيئي عينته الحكومة الكونغولية عام 2022 لحماية متنزه المانغروف البحري- اكتشف بعد أشهر من توليه المنصب وجود مزرعة نخيل ضخمة داخل حدود المتنزه تعود ملكيتها إلى شركة مرتبطة بالرئيس السابق جوزيف كابيلا.

Former Democratic Republic of the Congo President Joseph Kabila smiles as he meets with religious leaders at his Kinyogote residence in M23 controlled Goma, Eastern Congo, Thursday, May 29, 2025.(AP Photo/Moses Sawasawa)
رئيس الكونغو السابق جوزيف كابيلا في مقر إقامته بمدينة غوما الخاضعة لسيطرة حركة "إم 23" (أسوشيتد برس)

وتقع المزرعة -التي تغطي أكثر من 400 هكتار- في منطقة يُفترض أن تكون محمية بالكامل بموجب اتفاقية رامسار الدولية، وقد تسببت في تدمير موائل طبيعية لعدد من الأنواع المهددة بالانقراض، من بينها خراف البحر والجاموس البري.

كما رصد ريبولز وجود ميناءين غير قانونيين، أحدهما لتجارة الأخشاب تديره مجموعة صينية، والآخر لتجارة النفط، ويُعتقد أن الأخير يزود نحو ثلث الوقود المستخدم في العاصمة كينشاسا.

وبعد مطالبته بفتح تحقيق رسمي تعرّض ريبولز لهجوم عنيف في منزله من قبل 7 رجال ملثمين، حيث تم تهديده بالإعدام الوهمي أمام ابنه الصغير، في حين تعرضت زوجته للاغتصاب تحت تهديد السلاح.

RUMANGABO, EASTERN DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO, MARCH 9: The tropical forest surrounding ICCN Congolese Conservation Ranger headquarters in Virunga National Park, on March 9, 2012 in DR Congo. UK company Soco International PLC is planning to explore for oil in DRC's Virunga National Park, a protected World Heritage Site and most biodiverse park in Africa. (Photo by Brent Stirton/Getty Images)
الغابة الاستوائية المحيطة بمقر حراس الحماية التابع لمعهد الكونغو لحماية الطبيعة في متنزه فيرونغا الوطني (غيتي)

ورغم تقديمه شكوى رسمية فإنه لم تُفتح أي تحقيقات، مما دفعه إلى مغادرة البلاد مع أسرته.

وقبل مغادرته وجّه رسالة إلى وزير البيئة والرئيس فيليكس تشيسيكيدي كشف فيها عن حجم التدمير البيئي وحدد أسماء المسؤولين عنه، من بينهم كابيلا ومدير سابق لمعهد حماية الطبيعة وممثل الكونغو في اتفاقية التجارة الدولية للأنواع البرية المهددة بالانقراض (سايتس).

BUKAVU, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO - FEBRUARY 18: People board a canoe traveling to South Kivu's Idwji Island on February 18, 2025 in Bukavu, Democratic Republic of Congo. Only days after M23 rebels launched their attack on Bukavu, the Congolese government confirmed the Rwandan-backed militia had captured the Democratic Republic of Congo's second-largest city. (Photo by Hugh Kinsella Cunningham/Getty Images)
زورق يتجه إلى جزيرة إيدوجي جنوب كيفو شرقي الكونغو بعد أيام من سيطرة المتمردين على المنطقة (غيتي)

وقد أنكر هؤلاء جميعا الاتهامات، واعتبروها ملفقة أو ذات دوافع سياسية.

في المقابل، فرضت الولايات المتحدة حظرا على دخول اثنين من المسؤولين المتهمين بسبب تورطهما في فساد بيئي.

وفي تطور لافت، أصدرت الحكومة الكونغولية الشهر الماضي حكما غيابيا بحق كابيلا بتهم الخيانة وجرائم ضد الإنسانية والفساد، وهو حكم وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه ذو دوافع سياسية.

تصميم خاص - خريطة مدينة بوكافو - الكونغو الديمقراطية

وقال ريبولز -الذي يعيش الآن في باريس- إنه لا يندم على التجربة رغم ما حدث لعائلته، ويأمل أن تسهم شهادته في تعزيز الوعي الدولي والمحلي لحماية البيئة في الكونغو.

المصدر: غارديان

