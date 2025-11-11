ما الذي تعنيه 1.5 درجة مئوية؟ ولماذا هي هامة للكوكب؟

يشير هدف درجة الحرارة البالغة 1.5 درجة مئوية إلى هدف محدد وُضع في سياق الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ. خلال اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، وهو إشارة إلى الطموح في الحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى زيادة لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

ولم يتم تحديد فترة ما قبل الصناعة بشكل دقيق، لكن العلماء يعتبرون عموما الفترة من عام 1850 إلى 1900 مرجعًا موثوقًا، إذ يسبق هذا الوقت استخدام البشر للوقود الأحفوري.

وعادةً ما تقاس التغيرات في درجات الحرارة العالمية مقابل متوسط ​​درجة الحرارة على مدى خط الأساس التاريخي لما قبل الثورة الصناعية. ويعد خط الأساس هذا أول فترة تتوفر فيها عمليات رصد عالية الجودة لدرجات حرارة السطح على الأرض والمحيطات حسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وقد استندت عتبة 1.5 درجة مئوية في اتفاق باريس إلى "تقرير لتقصي الحقائق خلص إلى أنه حتى الاحتباس الحراري العالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق متوسط ما قبل الصناعة، على مدى فترة ممتدة تمتد لعقود من الزمن، من شأنه أن يؤدي إلى مخاطر عالية على المناخ".

وتم اختيار هذا الرقم كمعيار أو "خط دفاع" ضد التغير المناخي، لأنه عند تجاوزه تزداد بشكل كبير مخاطر وقوع أحداث مناخية "مميتة" مثل موجات الحر الشديد والجفاف والفيضانات ونقص الغذاء والماء، بالإضافة إلى خطر تجاوز نقاط التحول المناخي التي لا يمكن الرجوع عنها.

خط اللارجعة

إن تجاوز 1.5 درجة مئوية شهريا وسنويا لا يعني أن العالم قد فشل في تحقيق الهدف المنصوص عليه في اتفاق باريس، الذي يشير إلى زيادة درجات الحرارة على الأمد الطويل، أي على مدى عقود وليس شهور أو سنوات منفردة.

وإضافة إلى تأثير الأنشطة البشرية، تتذبذب درجات الحرارة لأي شهر أو سنة بسبب التقلبات الطبيعية، بما في ذلك ظاهرتا النينيو والنينيا والانفجارات البركانية. وبالتالي، تؤخذ عادة التغيرات في درجات الحرارة على الأمد الطويل في الاعتبار على نطاقات زمنية عقدية حسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

ومع ذلك، فإن تجاوز درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية لمدة شهر أو عام يمثل علامات مبكرة على الاقتراب بشكل خطير من تجاوز الحد الطويل الأجل، ودعوة واضحة لزيادة الطموح وتسريع العمل في هذا العقد الحرج حسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وقد زاد احتمال أن يتجاوز متوسط ​​درجة الحرارة العالمية السنوية 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، لمدة عام واحد على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة بشكل ملحوظ، منذ عام 2015، وفق تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

ويُقدر متوسط ​​درجة الحرارة العالمية لآخر 10 سنوات (من 2014 إلى عام 2023) وهي أدفأ 10 سنوات على الإطلاق، بحوالي 1.2 درجة مئوية أعلى من متوسط ​​الفترة 1850-1900. ويبلغ متوسط ​​الاحترار على مدى 20 عاما للفترة 2001-2020 مقارنة بالفترة 1850-1900 ما يقدر بـ0.99 درجة مئوية، وفق الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

ومع كل زيادة إضافية في الاحترار العالمي، تزيد التغيرات في الظواهر الجوية المتطرفة والمخاطر. فعلى سبيل المثال، يؤدي كل 0.1 درجة مئوية إضافية من الاحترار العالمي إلى زيادات ملحوظة في شدة وتواتر موجات الحرارة وهطول الأمطار الغزيرة، فضلا عن حالات الجفاف الزراعي والبيئي في بعض المناطق، وفق الهيئة ذاتها.

ويفترض أن يؤدي الحد من الاحترار العالمي جراء انبعاثات غازات الدفيئة بأقل من 1.5 درجة مئوية إلى تقليل المخاطر والآثار السلبية والخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ بشكل كبير. وفي المقابل، سينجر عن الفشل في تحقيق ذلك أحداث مناخية متطرفة متكررة وخطيرة بشكل متزايد.

وتقول الهيئة إنه في ظل المسارات النموذجية العالمية، التي تحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، مع عدم وجود تجاوزات مؤقتة أو محدودة، ستصل انبعاثات غازات الدفيئة العالمية إلى ذروتها بحلول عام 2025، وتنخفض بنسبة 43% عام 2030 مقارنة بعام 2019، وتصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050.

لا حل سحريا

لتفادي خط اللارجعة المناخي، توجد مجموعة واسعة من الحلول، وقد تم بالفعل تطبيق العديد منها بنجاح. إذ يمكن للسياسات المناخية والتدابير الاقتصادية جيدة التصميم، مع وجود روابط وثيقة بين مسارات التخفيف والتكيف والتنمية، أن تساعد في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة والقضاء على الفقر وحماية البيئة.

ولكن الأمر ليس كما لو أن 1.5 درجة مئوية رقم سحري، كما يقول سيرغي بالتسيف نائب مدير البرنامج المشترك لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بشأن علوم وسياسة التغيير العالمي "لا يوجد شيء سحري في الرقم 1.5، بخلاف أنه هدف طموح متفق عليه، فالبقاء عند 1.4 أفضل من 1.5، و1.3 أفضل من 1.4، وهكذا".

ويضيف أن العلم لا يُخبرنا أنه إذا بلغت الزيادة في درجة الحرارة، على سبيل المثال، 1.51 درجة مئوية، فستكون نهاية العالم حتمًا. وبالمثل، إذا بقيت درجة الحرارة عند 1.49 درجة مئوية، فهذا لا يعني أننا سنقضي على جميع آثار تغير المناخ، فما هو معروف ومسلم به أنه كلما انخفض الهدف المحدد لارتفاع درجة الحرارة انخفضت مخاطر آثار المناخ.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد قال بالجلسة الافتتاحية لقمة المناخ "كوب 30" في البرازيل "إن الفشل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، إلى 1.5 درجة مئوية، أخلاقي وإهمال مميت. وقد يدفع الأنظمة البيئية إلى نقطة تحول كارثية، ويعرض مليارات البشر لظروف غير صالحة للعيش".