الهند تشدد إجراءات مكافحة تلوث الهواء في نيودلهي

فرضت الهند -اليوم الثلاثاء- إجراءات أكثر صرامة لمكافحة التلوث في العاصمة نيودلهي والمناطق المجاورة، مع تدهور جودة الهواء إلى مستويات "خطيرة" ويأتي ذلك بعيد تحرك احتجاجي نادر في العاصمة للمطالبة بهواء أنظف.

وأكدت لجنة إدارة جودة الهواء أن المرحلة الثالثة من خطة عمل الاستجابة التدريجية تم تنفيذها اليوم "مع الأخذ في الاعتبار الاتجاه السائد لجودة الهواء، وفي محاولة لمنع المزيد من التدهور". وفي المرحلة الثالثة، سيتم حظر البناء غير الضروري، وفرض قيود على النشاط الصناعي الذي يستخدم الوقود الملوث.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الأمم المتحدة: تعهدات المناخ خفضت الانبعاثات بنسبة 12%

الأمم المتحدة: تعهدات المناخ خفضت الانبعاثات بنسبة 12% list 2 of 2 كيف تتسلل جماعات الضغط لمؤتمرات المناخ العالمية؟ end of list

وأظهرت بيانات مجلس مكافحة التلوث المركزي أن مؤشر جودة الهواء في نيودلهي تراوح فوق 400، في عدة محطات مراقبة صباح الثلاثاء، في فئة "شديدة" مقارنة بقراءات "جيدة" أقل من 50.

ويقيس مؤشر جودة الهواء كثافة 5 ملوثات: الأوزون الأرضي والجسيمات وأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت. وقد أنشأته وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة للمساعدة في تحديد نظافة الهواء الذي يتنفسه الناس ويتراوح المقياس من صفر (جيد جدا) إلى 500 (سيئ جدا).

أزمة مزمنة

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب احتجاجات نهاية الأسبوع عند نصب بوابة الهند حيث اعتقلت الشرطة العشرات من الأشخاص الذين طالبوا بهواء أنظف، وهي مظاهرة عامة نادرة ضد التلوث في نيودلهي.

وأظهرت بيانات الأقمار الصناعية الحكومية ارتفاعا في حرائق بقايا المحاصيل التي يستخدمها المزارعون لتطهير أراضيهم قبل الزراعة التالية، منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني، حيث كانت هذه الحرائق سبب ارتفاع مستوى التلوث شمال البلاد.

وغالبًا ما يغطي الضباب الدخاني نيودلهي والمناطق المحيطة خلال الشتاء، حيث يحبس الهواء البارد الكثيف الانبعاثات من المركبات ومواقع البناء وحرق المحاصيل، مما يدفع مستويات التلوث إلى أعلى المستويات في العالم، ويعرض سكان العاصمة البالغ عددهم 30 مليون نسمة لمخاطر تنفسية شديدة.

إعلان

ووفق مؤشر مجموعة "آي كيو إير" (IQAir) السويسرية، تصنف مدينة نيودلهي كإحدى أكثر العواصم تلوثا على مستوى العالم بالإضافة إلى مدن هندية أخرى مثل كلكوتا ومومباي.

وحسب المؤشر ترتفع في بعض الأيام مستويات الجزيئات العالقة الملوثة "بي إم 2.5" (PM2.5) وهي جسيمات دقيقة خطرة تدخل مجرى الدم، إلى أكثر بـ60 مرة من الحد الأقصى اليومي الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.

وأطلقت الهند الشهر الماضي أمطارا اصطناعية فوق نيودلهي للمرة الأولى، إذ قامت بتلقيح سحب بواسطة طائرة لتبديد الضباب الدخاني السام الذي يلف العاصمة منذ أيام.

وتشير الدراسات إلى أن تلوث الهواء يقتل نحو 7 ملايين سنويا حول العالم، بينهم نحو مليون بالهند. وحتى لو تم تخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وهو سبب رئيسي للتلوث، وستظهر فوائد تغير المناخ بعد 50 أو 100 أو 200 عام لأن غازات الاحتباس الحراري تبقى في الغلاف الجوي فترة طويلة.