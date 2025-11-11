الأمم المتحدة: تعهدات المناخ خفضت الانبعاثات بنسبة 12%

أظهر تحليل جديد نشرته أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ أن الكمية السنوية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتي تضاف إلى الغلاف الجوي ستنخفض بنسبة 12% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 2019.

ويمثل الرقم المنقح التقدم المحرز مقارنة بالخفض المتوقع بنسبة 10% الذي أُعلن عنه في 28 أكتوبر/تشرين الأول، ويأخذ في الاعتبار التعهدات التي تم تقديمها منذ الموعد النهائي للتحليل السابق.

وكان التحليل السابق الذي أجرته أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ قد أشار إلى أنه إذا تم تنفيذ خطط البلدان لمعالجة تغير المناخ، فإن الكمية السنوية من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري المضافة إلى الغلاف الجوي سوف تنخفض بنسبة 10% بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2019.

ويمثل هذا الحساب المرة الأولى التي تتنبأ فيها "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" بانخفاض مطرد في الانبعاثات العالمية، والتي كانت في زيادة مستمرة منذ عام 1990.

ومع ذلك، فإن خفض الانبعاثات المتوقع بنسبة 12% أقل بكثير من خفض الانبعاثات بنسبة 60% المطلوبة بحلول عام 2035 للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي عند 1.5 درجة مئوية فوق درجات الحرارة قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي يقول العلماء إنه إذا تجاوزتها فإنها ستطلق العنان لتأثيرات أكثر شدة.

وتقدم دول العالم ما يعرف بالمساهمات المحددة وطنيا، وهي التزامات مناخية بموجب اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، تحدد أهدافها للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. وتتضمن هذه الالتزامات سياسات وتدابير لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويجب تحديثها كل 5 سنوات بزيادة مستويات الطموح تدريجيا.

وكان تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بعنوان "بعيدا عن الهدف" قد أشار إلى أن التعهدات المناخية الجديدة المقدَّمة في إطار اتفاق باريس أدّت إلى تراجع طفيف في الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة العالمية خلال هذا القرن، لكن العالم ما زال يتّجه نحو تفاقم خطير في مخاطر تغيّر المناخ وأضراره.

وكشف التقرير أن توقعات الاحترار العالمي خلال هذا القرن، بناء على التنفيذ الكامل للمساهمات المحدّدة وطنيا، تتراوح الآن بين 2.3 و2.5 درجة مئوية. أمّا التوقعات المستندة إلى السياسات الحالية فتبلغ 2.8 درجة مئوية، مقارنة بـ2.6 إلى 2.8 درجة مئوية في تقرير العام الماضي.