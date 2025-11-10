مشاهد لزوبعة مدمرة تضرب جنوبي البرازيل.. ما حقيقتها؟

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد زُعم أنها من الزوبعة المدمرة التي ضربت ولاية بارانا جنوبي البرازيل السبت الماضي وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 750 آخرين، في حين خلف دمارا شبه كامل في بلدة ريو بونيتو دو إيغواسو التي يقطنها نحو 14 ألف نسمة.

وتداولت حسابات مقطع فيديو على نطاق واسع عبر منصتي "تيك توك" و"إنستغرام"، يتضمن مشهدين: الأول لزوبعة عنيفة تجتاح منطقة سكنية وتؤدي إلى تطاير أشياء كثيرة في الهواء، وسط أصوات صراخ وذعر، بينما الآخر لزوبعة أخرى في منطقة زراعية.

وحصد المشهد الذي نشره حساب يدعى "روجيريو أستوريا" على إنستغرام نحو 11 ألف إعجاب، وأثار تفاعلا واسعا بين المستخدمين الذين عبر كثير منهم عن صدمتهم من قوة الزوبعة وحجم الدمار الذي تسببت به.

زوبعة مدمرة

وأجرى فريق "الجزيرة تحقق" بحثا عكسيا حول الفيديو المتداول، شمل تحليل تفاصيل المشهد والبحث عن النسخ السابقة منه على الإنترنت، وذلك بهدف التحقق مما إذا كان الفيديو يوثق بالفعل الزوبعة المدمرة في جنوبي البرازيل، أم أنه يعود إلى حادثة أخرى وقعت في مكان وزمان مختلفين.

وتبين أن المشهد الأول من الفيديو مضلل مولد بالذكاء الاصطناعي نشرته حسابات أخرى على المنصات ومصدره حساب على برنامج "سورا" التابعة لشركة "أوبن إيه آي".

أما المشهد الآخر، فوصل فريقنا إلى نسخة قديمة نشرت في 23 يوليو/تموز الماضي على أنه إعصار من منطقة غاري في ولاية داكوتا الجنوبية الأميركية، الأمر الذي ينفي صلته بزوبعة البرازيل.

فيديو مضلل

كما انتشر فيديو آخر على منصة "تيك توك"، حصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة ووصف بأنه للحظة بداية الإعصار في بارانا، حيث يُظهر رياحا قوية وشرارات تشبه الصواعق تضرب المباني وسط غبار كثيف وتطاير شظايا في الهواء.

وبالبحث العكسي عن مصدر الفيديو، تبين أنه منشور على المنصة ذاتها في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وقيل إنه في منطقة سوروكابا بساوباولو، ما ينفي أنه من إعصار بارانا أمس.

دمار مضلل

واستغلت حسابات أخرى هول الزوبعة وإحداثها دمار بالمدينة، لنشر مشاهد مضللة حول حجم الدمار، منها حساب يدعى "كريستيان كارفالهو" على منصة "تيك توك" ظهرت فيه مركبات مقلوبة ومحطمة ومبان مدمرة على طول الشارع.

لكن فريق "الجزيرة تحقق" فحص المقطع بدقة ليتبين أنه مولد أيضا بالذكاء الاصطناعي، وقد تجلى ذلك في طريقة العرض وشكل المركبات، كما ظهرت أسفل الفيديو العلامة المائية "فيو" الخاصة بتوليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، وهو نموذج من برنامج "جيميني "التابع لشركة غوغل.

إعلان

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية أفادت بأن الإعصار استمر لبضع دقائق فقط، لكنه كان مصحوبا برياح عاتية بلغت سرعتها نحو 250 كيلومترا في الساعة وتساقط كثيف للبرد، وتسبب ذلك في انهيار واسع للمنازل والمحلات التجارية والمدارس.