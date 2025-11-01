تراجع إزالة الغابات في الأمازون بالبرازيل رغم الحرائق القياسية

قالت الحكومة البرازيلية إن إزالة الغابات في غابات الأمازون المطيرة في البرازيل انخفضت بنسبة 11% من أغسطس/آب 2024 إلى يوليو/تموز 2025، حتى مع ارتفاع حرائق الغابات إلى مستويات قياسية وسط جفاف شديد.

وبحسب المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء، تمت إزالة 5 آلاف و796 كيلومترا مربعا من الغابات بين أغسطس/آب 2024 ويوليو/تموز 2025، وهي مساحة تعادل 4 أضعاف مساحة مدينة نيويورك تقريبا، ولكنها لا تزال تمثل انخفاضا كبيرا عن العام السابق، وأدنى مستوى منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

وقالت وزارة البيئة البرازيلية إن الانخفاض في إزالة الغابات يعكس إنفاذًا أقوى لقوانين البيئة، وتوسيع نطاق المراقبة عبر الأقمار الصناعية والتنسيق المتجدد بين الوكالات الفدرالية في البلاد.

وتأتي هذه النتائج قبل أسابيع فقط من استضافة البرازيل لقمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 30" (COP30) في مدينة بليم بمنطقة الأمازون، حيث ستتعرض البلاد لضغوط لإظهار التقدم نحو هدفها لعام 2030، المتمثل في إنهاء إزالة الغابات غير القانونية.

وفي الوقت نفسه، أفاد المعهد الوطني لأبحاث الفضاء بأن عمليات اكتشاف الحرائق في الأمازون من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول 2025، كانت الأعلى منذ عام 2010.

وقد أدى انتشار الحرائق والجفاف المطول إلى تغطية أجزاء من شمال البرازيل بالدخان، مما أدى إلى إلغاء الرحلات الجوية ودفع إلى إصدار تحذيرات صحية في ولايات مثل أمازوناس وبارا.

ويقول الخبراء إن الحرائق تكون غالبا مفتعلة، وتستخدم في كثير من الأحيان لتطهير الأراضي التي أزيلت منها الغابات بالفعل من أجل تربية الماشية وزراعة فول الصويا والقهوة، وغيرها من الزراعات الكبرى. ويهدد ذلك بتقويض المكاسب الأخيرة في مجال الحفاظ على البيئة.

وقالت وكالة البيئة والموارد الطبيعية المتجددة البرازيلية (إيباما) خلال الإعلان إنها نفذت 9 آلاف و540 عملية تفتيش هذا العام، بزيادة 38% عن عام 2024.

كما أصدرت غرامات بيئية بقيمة 520 مليون دولار هذا العام، واستولت على أكثر من 4 آلاف و500 قطعة من الآلات أو الماشية المرتبطة بالتطهير غير القانوني للأراضي.

وأكد مسؤولون أن أكثر من 75 دعوى مدنية رفعتها وكالة البيئة والموارد الطبيعية المتجددة ومكتب النائب العام بشكل مشترك ضد قضايا إزالة الغابات والحرق غير القانوني.

من جهته، أكد مارسيو أستريني، السكرتير التنفيذي لمرصد المناخ، وهو تحالف من منظمات المجتمع المدني البرازيلية، لوكالة أسوشيتد برس :"إنها أخبار رائعة، فهي تُظهر إمكانية تحقيق هدف القضاء التام على إزالة الغابات إذا تعاونت الحكومة والمجتمع ككل".

كما أكد أنها "تكشف أيضًا عن تناقضات الحكومة، فبينما يقدم طرف حلولًا مثل الحد من إزالة الغابات، يُسهم طرف آخر في حل المشكلة، ويوافق على مشاريع التنقيب عن النفط في حوض نهر الأمازون".

تحسن يستوجب ضمانات

من جهتها، وصفت منظمة "غرينبيس" (السلام الأخضر) في البرازيل النتائج بأنها إيجابية، لكنها قالت إن التقدم الدائم سيعتمد على الضمانات الدائمة والتعاون العالمي الأقوى.

وقالت آنا كليس فيريرا، المتحدثة باسم حملة المنظمة للقضاء على إزالة الغابات، في بيان: "النتيجة مُشجعة، ولكن لا يزال هناك مجال للتحسين، ومن الضروري ترسيخ الحماية التي لا تعتمد على الدورات السياسية، وتنفيذ خطط عمل فعّالة لفترات ازدياد تأثر المناخ".

وتعرف غابات الأمازون بكونها رئة العالم، إذ تحتوي على نحو 400 مليار شجرة. ويُقدر العلماء عمرها بنحو 55 مليون سنة، وهي تغطي نحو 6% من سطح الكرة الأرضية.

وتقدر مساحتها الإجمالية بنحو 5 ملايين كيلومتر مربع، وتمتد في أراضي 9 دول في أميركا الجنوبية، بينها 60% في البرازيل. وهي تمتص نحو 1.5 غيغا طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

لكن إزالة الغابات وزيادة معدلات الحرارة والحرائق الطبيعية والمفتعلة حوّلت بعض مناطقها إلى مصدر للكربون الذي تخزنه الأشجار، مما يفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ العالمي.

وكانت دراسة جديدة أجراها مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية قد أكدت أن الحرائق أثرت على 3.3 ملايين هكتار (33 ألف كيلومتر مربع) من غابات الأمازون العام الماضي وحده.

ووجد الباحثون أن حرائق عام 2024 أطلقت نحو 791 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وهو ما يعادل تقريبا كمية الانبعاثات التي تنتجها ألمانيا في عام كامل.