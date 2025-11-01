إدارة ترامب تخصص 100 مليون دولار لتجديد محطات طاقة تعمل بالفحم

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها ستخصص 100 مليون دولار لتجديد وتحديث محطات الطاقة التي تعمل بالفحم. وتُعد هذه الخطوة جزءا من توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب لعكس اتجاه تراجع استخدام الفحم في الولايات المتحدة.

وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت: "لسنوات، استهدفت إدارتا بايدن وأوباما بلا هوادة صناعة الفحم الأميركية وعمالها، مما أدى إلى إغلاق محطات طاقة موثوقة وارتفاع تكاليف الكهرباء. ولحسن الحظ، أنهى الرئيس ترامب الحرب على الفحم الأميركي، ويعيد تطبيق سياسات الطاقة السليمة التي تضع الأميركيين في المقام الأول".

وأضاف رايت أن هذه المشاريع ستساعد في استمرار تشغيل محطات الفحم الأميركية، وتضمن حصول الولايات المتحدة على الطاقة الموثوقة وبأسعار معقولة التي تحتاجها لضمان استمرارية الكهرباء وتوفير الطاقة للمستقبل.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة الطاقة أنها ستخصص 625 مليون دولار لتوسيع نطاق توليد الطاقة باستخدام الفحم، مع فتح 5.3 ملايين هكتار من الأراضي العامة في الولايات المتحدة لتعدين الفحم.

وكان عدد محطات الطاقة التي تعمل بالفحم قد تقلص في السنوات الأخيرة بسبب المخاوف بشأن تأثير الوقود الأحفوري على الصحة العامة والبيئة وبسبب المنافسة من الغاز الطبيعي الرخيص.

وضمن خياراتها الجديدة الداعمة لاستعادة زخم الوقود الأحفوري، ترى إدارة الرئيس ترامب أن الفحم يمكن أن يساعد في توفير كميات كبيرة من الكهرباء اللازمة لتشغيل مراكز البيانات الأميركية والهيمنة على سوق الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، يقول دعاة حماية البيئة إن مساعي ترامب لدعم الفحم تتعارض مع الجهود العالمية الرامية إلى الحد من انبعاثات الكربون ومكافحة تغير المناخ.

وكان الرئيس ترامب قد أصدر في أول يوم من ولايته سلسلة من الأوامر التنفيذية لتعزيز إنتاج النفط والغاز وإلغاء الحماية البيئية، والانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، والتراجع عن مبادرات العدالة البيئية التي سنها الرئيس السابق جو بايدن، وهي قرارات يرى الخبراء والعلماء أنها ستؤثر سلبا على البيئة والمناخ داخل وخارج الولايات المتحدة.

ويعتبر الرئيس ترامب أن التغير المناخي يعد "خدعة" هدفها الحد من النشاط الاقتصادي الأميركي، وكان قد صرح أكثر من مرة بأن "علماء المناخ لديهم أجندة سياسية".

وفي أبريل/نيسان الماضي، وقّع الرئيس ترامب على 4 أوامر تنفيذية تهدف إلى إحياء الفحم، وقال أمام مجموعة من عمال المناجم إنه سيوقع على أمر تنفيذي "يلغي اللوائح غير الضرورية التي تستهدف الفحم الجميل والنظيف"، حسب توصيفه وأثارت هذه الخطوات غضب المدافعين عن البيئة.