ارتفاع قتلى الفيضانات العارمة في الهند ونيبال

قالت السلطات الهندية إن الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة متواصلة في منطقة دارجيلنغ الجبلية بشرق الهند قتلت 18 شخصا على الأقل بعدما جرفت منازل وطرقا وجسورا، بينما ارتفع عدد القتلى في نيبال المجاورة إلى 50.

وقال مسؤولون بالحكومة المحلية في ولاية البنغال الغربية بالهند -اليوم الاثنين- إن عدة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، محذرين من أن عدد القتلى من المرجح أن يرتفع مع ورود التفاصيل من المناطق النائية.

وأكدت ماماتا بانيرجي -رئيسة وزراء الولاية- في منشور على موقع "إكس" انهيار جسرين حديديين، وتضرر عدة طرق بعد أن غمرتها المياه، إضافة مساحات شاسعة من الأراضي.

وأضافت أن مناطق دارجيلنغ وكاليمبون وجلبايغوري وأليبوردوار، التي تضم مزارع الشاي، كانت من بين المناطق المتضررة.

من جهته، قال "إتش آر بيسواس" رئيس هيئة الأرصاد الجوية الإقليمي في عاصمة الولاية كلكتا، إنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار بعد الأمطار "الغزيرة للغاية" التي شهدتها دارجيلنغ خلال نهاية الأسبوع.

وتعطلت حركة المرور على الطرق السريعة عندما انهار جزء من جسر حديدي فوق نهر بالاسون الذي يربط مدينة سيليجوري في السهول مع مدينة ميريك الجبلية بسبب الأمطار الغزيرة، كما انهارت العديد من الطرق.

وقال مسؤول محلي في إدارة الكوارث إن كميات كبيرة من الحطام تناثرت في الطرق، مما جعل من المستحيل على رجال الإنقاذ الوصول إلى العديد من الأماكن في المنطقة النائية.

ويشتهر منتجع دارجيلنغ الجبلي في جبال الهيمالايا بشايه، ويجذب السياح بإطلالاته الخلابة على جبل كانشينجونغا، ثالث أعلى قمة في العالم، وحثّ بانيرجي السياح على البقاء في أماكنهم حتى يتم إجلاؤهم بسلام.

وعلى الجانب الآخر من الحدود في نيبال، ارتفع عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى 50 قتيلا، منهم 37 في انهيارات أرضية منفصلة في منطقة إيلام الشرقية المتاخمة للهند، وفقا لما ذكره متحدث باسم قوات الشرطة المسلحة.

وفي جنوب شرق نيبال ارتفع منسوب نهر كوشي الذي يتسبب في فيضانات مميتة في ولاية بيهار بشرق الهند كل عام تقريبا، فوق مستوى الخطر، حسبما قال مسؤول محلي.

وقال دارميندرا كومار ميشرا حاكم منطقة سونساري إن "جميع بوابات تصريف المياه البالغ عددها 56 بوابة في سد كوشي تم فتحها لتصريف المياه مقارنة بنحو 10 إلى 12 بوابة في الوضع الطبيعي"، مضيفا أن السلطات حظرت حركة المركبات على الجسر.

وفي كاتماندو التي تحيط بها التلال، غمرت مياه العديد من الأنهار الطرق، وأغرقت العديد من المنازل، مما أدى إلى قطع العاصمة المليئة بالمعابد عن بقية البلاد عن طريق البر.

ويموت مئات الأشخاص كل عام بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة التي تعد شائعة في نيبال ذات الطبيعة الجبلية خلال موسم الرياح الموسمية، والذي يبدأ عادة في منتصف يونيو/حزيران ويستمر حتى منتصف سبتمبر/أيلول.

وأكد مسؤولون في الأرصاد الجوية إن من المرجح هطول أمطار غزيرة على الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا، وقالت السلطات إنها تتخذ "أقصى درجات العناية والاحتياطات" لمساعدة المتضررين من الكارثة.