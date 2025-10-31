أمطار غزيرة في نيويورك تقتل شخصين وتعطل رحلات جوية

ضربت أمطار غزيرة مدينة نيويورك -أمس الخميس- مما أسفر عن مقتل شخصين في المدينة، في حين تسببت العواصف المصاحبة لها في تعطيل الرحلات الجوية في عدد من المطارات.

وحذرت سلطات الأرصاد الجوية من حدوث فيضانات في بعض المناطق، في حين تحدثت وسائل إعلام عن وقوع حوادث فيضانات وأضرار. وقال مسؤولون في مطارات جون كينيدي ولاغوارديا ونيوارك بالمدينة إن جداول الرحلات الجوية تعطلت.

وقال رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز إن هذه العاصفة حطمت أرقام هطول الأمطار يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول، مضيفًا أن كثيرا من الأمطار التي كان من المتوقع هطولها على مدى بضع ساعات سقطت خلال فترة زمنية مدتها 10 دقائق في فترة ما بعد الظهر.

من جهتها، أفادت سلطات الأرصاد الجوية بسقوط كمية قياسية من الأمطار بلغت 4.7 سنتيمترات في سنترال بارك، في حين هطلت بمعدل 5.31 سنتيمترات في مطار لاغوارديا و5.05 سنتيمترات في مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي.

وأظهرت مشاهد وثقتها الكاميرا جانبا مما تشهده شوارع المدينة ومحطات المترو، التي غمرتها المياه، حيث كافح السكان في أثناء محاولتهم عبور الطرق المغمورة سيرًا على الأقدام أو عبر المركبات التي سارت وسط المياه.

من جهتها، أصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أيضا تحذيرات من احتمال وقوع فيضانات ساحلية في أجزاء من برونكس وبروكلين وكوينز.