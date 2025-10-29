دراسة: معدلات الانقراض تباطأت لكن السلوك البشري مازال مدمرا للأنواع

أشارت دراسة جديدة إلى أن معدلات الانقراض لدى العديد من مجموعات النباتات والحيوانات تباطأت، على الرغم من الادعاءات بأن الكوكب يشهد "انقراضا جماعيا" آخر. وحذر الباحثون من أن هذه النتائج لا ينبغي أن تستخدم كـ"تفويض مطلق" للسلوك البشري المدمر.

وتوصلت الدراسة التي أجرتها جامعة أريزونا، بشكل غير متوقع، إلى أن الانقراضات في النباتات والمفصليات والفقاريات البرية بلغت ذروتها منذ نحو 100 عام ثم انخفضت منذ ذلك الحين، حيث حلل البحث معدلات وأنماط 912 نوعا انقرضت على مدار الـ500 عام الماضية.

ووجدت الدراسة أن افتراضات الانقراض الجماعي الحالي في الدراسات السابقة اعتمدت على إسقاط الانقراضات السابقة على المستقبل. ومع ذلك، يتجاهل هذا الطرح الاختلافات في العوامل المؤدية إلى الانقراضات في الماضي والحاضر والمستقبل.

ويقول المؤلف الرئيس للدراسة جون وينز: "لقد اكتشفنا أن أسباب تلك الانقراضات الأخيرة كانت مختلفة للغاية عن التهديدات التي تواجهها الأنواع حاليا".

وأضاف أن هذا يجعل من الصعب إسقاط أنماط الانقراض السابقة هذه في المستقبل، لأن العوامل الدافعة تتغير بسرعة، وخاصة فيما يتصل بفقدان الموائل والصيد الجائر وتغير المناخ.

وتوصل الباحثون إلى أن الانقراضات السابقة كانت ناجمة في الغالب عن الأنواع الغازية في الجزر وليس "التهديد الحالي الأكثر أهمية"، وهو تدمير الموائل الطبيعية.

وبشكل غير متوقع، اكتشف الباحثون أنه خلال الـ200 عام الماضية، لم يكن هناك أي دليل على تزايد الانقراض بسبب تغير المناخ، إذ إن العديد من الأنواع انقرضت على الجزر بسبب الحيوانات المفترسة والمنافسين الذين جلبهم البشر، مثل الفئران والخنازير والماعز.

ويحذر جون وينز من أن هذا لا يعني أن تغير المناخ لا يشكل تهديدا، فهذا يعني ببساطة أن الانقراضات الماضية لا تعكس التهديدات الحالية والمستقبلية التي تتعرض لها الأنواع بسبب الأنشطة البشرية وتغير المناخ.

كما قام الباحثون بدراسة مستويات التهديد لـ163 ألف نوع، مشيرين إلى أن هذه المستويات توفر "أفضل تلميح" لما قد يحدث في المستقبل.

ويقول وينز إن أغلب الأنواع المنقرضة هي من الرخويات والفقاريات التي تعيش في الجزر والتي تعرضت للانقراض بسبب الأنواع الغازية، ولكن أغلب الأنواع المهددة بالانقراض اليوم تعيش في البر الرئيسي وهي معرضة للخطر بسبب تدمير الموائل.

من جهتها، تقول المؤلفة الرئيسية للدراسة كريستين سابين إنها لا تريد أن تؤخذ نتائج الدراسة "على أنها تمنح الناس حرية مطلقة" للإيحاء بأن النشاط البشري لا يشكل تهديدا كبيرا وعاجلًا للعديد من الأنواع.

وتضيف أن "فقدان التنوع البيولوجي يمثل مشكلة ضخمة في الوقت الحالي، وأعتقد أننا لم نر بعد أنواع التأثيرات التي قد تحدثها، ولكن من المهم أن نتحدث عن ذلك بدقة، وأن يكون علمنا صارما في كيفية تفصيل هذه الخسائر ومنع الخسائر في المستقبل".

مؤشرات متضاربة

ويشير الخبراء إلى أن جهود الحفاظ على البيئة قد تكون أيضا وراء انخفاض معدلات الانقراض، حيث وجد الباحثون أن استثمار الأموال في هذه الممارسات "ناجح بالفعل".

فعلى سبيل المثال، في وقت سابق من هذا الشهر، تم إعادة تصنيف السلاحف البحرية الخضراء من "مهددة بالانقراض" إلى "أقل إثارة للقلق" وذلك بفضل عقود من جهود الحفاظ على البيئة البحرية.

فبعد أن قضت أكثر من 40 عامًا ضمن القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، زاد عدد هذا النوع على مستوى العالم بنحو 28% منذ سبعينيات القرن الـ20.

ويبدو أن جهود الحفاظ على البيئة التي تركز على حماية الإناث التي تعشش وبيضها على الشواطئ، والحد من صيد السلاحف وجمع بيضها للاستهلاك البشري، ومعالجة الصيد العرضي للسلاحف في معدات الصيد، سمحت للحيوان بتحقيق انتعاش كبير.

وتقول كريستين مادن، مسؤولة حماية السلاحف البحرية العالمية في الصندوق العالمي للطبيعة: "يجب أن تستمر جهود الحفاظ على البيئة حتى تزدهر أعداد السلاحف الخضراء وتتعافى في المناطق التي تظل مهددة فيها بسبب تشابك معدات الصيد والصيد الجائر وفقدان الموائل.

ورغم أن جهود الحفاظ على البيئة ساعدت في إخراج السلاحف البحرية الخضراء من القائمة الحمراء، فإن تغير المناخ والصيد الجائر يدفعان أنواعا أخرى نحو الانقراض.

فقد أعلن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2025، رسميا عن انقراض طائر الكروان رفيع المنقار، ويعتبر هذا أول انقراض عالمي مسجل لطائر من أوروبا القارية وشمال أفريقيا وغرب آسيا.

كما انخفض تصنيف الفقمة المقنعة من "ضعيفة" إلى "مهددة بالانقراض" على قائمة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، في حين تم إعادة تصنيف الفقمة الملتحية والقيثارة من "أقل إثارة للقلق" إلى "قريبة من التهديد".

وتم تحديد فقدان الجليد البحري المتسارع بسبب ارتفاع درجات الحرارة باعتباره "التهديد الأساسي" لفقمة القطب الشمالي، مما يسبب صعوبات للأنواع في التكاثر والراحة والتغذية على الصفائح الجليدية.

ويقول الدكتور كيت كوفاكس من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إن تغير المناخ ليس مشكلة بعيدة، فقد تطورت على مدى عقود من الزمن ولها تأثيرات هنا والآن وفي المستقبل.

ويؤكد أنه إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وتقليص الانبعاثات المسؤولة عن التغير المناخي، فقد تتزايد معدلات الانقراض، بما لا يمكن إصلاحه.