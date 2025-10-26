المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تراجع أولوياتها بسبب نقص التمويل

قال متحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إن الوكالة تخطط لخفض بعض الوظائف وتراجع أولوياتها مع تأخر عشرات الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، في سداد الرسوم المتوجبة عليها.

وتأسست المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عام 1951 لتنسيق البيانات العالمية للتنبؤات الجوية، وأنشأت فريق عمل للمراجعة الأسبوع الماضي خلال اجتماع في جنيف يهدف إلى تحسين أنظمة الإنذار المبكر للكوارث المناخية القاتلة.

وبدأت هذه الوكالة، التي تعد ميزانيتها منفصلة عن ميزانية الأمم المتحدة، إعادة الهيكلة في أغسطس/آب لخفض التكاليف وسط إصلاحات أوسع نطاقا في المنظمة الأممية.

وحسب بيانها، تعتزم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلغاء 26 وظيفة وتقليص موازنات السفر، بحسب وثيقة الميزانية التي اطلعت عليها وكالة رويترز.

وقالت المتحدثة باسمها كلير نوليس في مؤتمر صحفي الجمعة "نحن بحاجة إلى التأكد من أننا لائقون للغرض وأننا قادرون على مواجهة المستقبل".

وأضافت أن فريق عمل سيبدأ في يناير/كانون الثاني "تعديل" عمل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على أساس قيود التمويل الحالية، بالإضافة إلى الفرص الجديدة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤات الجوية.

وأظهرت وثيقة للوكالة أن المدفوعات المتأخرة المستحقة لها بلغت نحو 60 مليون دولار بنهاية أغسطس/آب، وهو ما يعادل ثلثي ميزانيتها السنوية. وتعد الولايات المتحدة مدينة لها بأكثر من 40 مليون دولار.

ومن جهته، صرح متحدث باسم الخارجية الأميركية بأن بلاده تركز على ضمان أن أموال دافعي الضرائب الأميركيين في الأمم المتحدة تخدم المصالح الأميركية.

وتأتي هذه التخفيضات مع تسارع تغير المناخ بسبب الأنشطة البشرية المنتجة لغازات الدفيئة، مما يزيد من خطر الوفيات المرتبطة بالطقس الشديد، وخاصة في البلدان النامية حيث تفتقر إلى أنظمة الإنذار المبكر.

إعلان

كما أعلنت واشنطن، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، منذ يناير/كانون الثاني انسحابها من بعض هيئات الأمم المتحدة المعنية بشؤون المناخ والبيئة ومجالات أخرى. كما انسحبت من اتفاق باريس للمناخ لعام 2025 الذي تدعمه الأمم المتحدة.

كما تأخرت واشنطن في دفع الأموال إلى هيئات أممية متعددة. وكان ترامب قد شكك مرارا وتكرارا في فعالية وتكلفة وأهداف الهيئات الدولية، بحجة أنها غالبا ما تفشل في خدمة المصالح الأميركية.

وكانت منظمة الأرصاد الجوية قد حثت الأسبوع الماضي دول العالم على اتخاذ إجراءات لسد الثغرات في نظام لمراقبة الكوارث يهدف إلى حماية الناس من الطقس الشديد، مشيرة إلى أن مثل هذه التحذيرات المبكرة ضرورية بشكل خاص في البلدان النامية.

وأكدت المنظمة -خلال مؤتمر في جنيف- أن المخاطر المرتبطة بالطقس والمياه والمناخ تسببت في مقتل أكثر من مليوني شخص خلال العقود الخمسة الماضية، مع حدوث 90% من هذه الوفيات في البلدان النامية.