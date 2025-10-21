الأمم المتحدة تحث على سد الثغرات في أنظمة الإنذار بالكوارث

حثت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على اتخاذ إجراءات لسد الثغرات في نظام عالمي لمراقبة الكوارث يهدف إلى حماية الناس من الطقس المتطرف، مشيرة إلى أن مثل هذه التحذيرات المبكرة ضرورية بشكل خاص في البلدان النامية.

وأكدت المنظمة خلال مؤتمر في جنيف أن المخاطر المرتبطة بالطقس والمياه والمناخ تسببت في مقتل أكثر من مليوني شخص خلال العقود الخمسة الماضية، مع حدوث 90% من هذه الوفيات في البلدان النامية.

وقالت سيليست ساولو، الأمينة العامة للمنظمة إن تعزيز أنظمة الإنذار المبكر يعد أولوية، مشيرة إلى أن الإنذار المبكر يعني العمل المبكر وأن "الهدف ليس تحذير العالم فحسب، بل تمكينه أيضا".

وبحسب بيانات وكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، فإن 55% فقط من البلدان لا تزال تمتلك القدرة على المراقبة، وهو ما يعد ثغرة كبيرة في حماية السكان من الكوارث.

وقالت المنظمة في بيان "إن ملايين الأشخاص يفتقرون إلى الحماية ضد الطقس الخطير الذي يفرض ضريبة متزايدة على الأصول الاقتصادية والبنية الأساسية الحيوية".

ومع أن عدد البلدان التي تستخدم أنظمة الإنذار المبكر تضاعف خلال 3 سنوات ليصل إلى 119 بلدا، إلا أن تقييم المنظمة لـ62 بلدا أظهر أن نصف هذه البلدان لا تمتلك سوى القدرة الأساسية، وأن 16% منها تمتلك قدرة أقل من الأساسية.

ومع ذلك، تشير المنظمة العالمية إلى إحراز تقدم في القارة الأفريقية، بما في ذلك موزمبيق وإثيوبيا، حيث أصبح لدى المزيد من البلدان مواقع إلكترونية عاملة وتصدر تنبيهات موحدة.

ورغم هذا التطور، تؤكد المنظمة أن عدد الوفيات الناجمة عن الكوارث في العالم بات أعلى بنحو 6 أضعاف وعدد الأشخاص المتضررين أعلى بنحو 4 أضعاف في البلدان التي تتمتع بأنظمة محدودة للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة.

وفي كلمتها خلال المؤتمر، قالت رئيسة وزارة الداخلية السويسرية إليزابيث بوم شنايدر للمندوبين إن أي دولة أو منطقة لم تسلم من تأثير تغير المناخ والطقس المتطرف.

إعلان

وأشارت إلى كيفية مساهمة الرصد المنتظم لنهر بيرس الجليدي الجبلي للعلماء بالتحذير من انهياره الوشيك في مايو/أيار 2025، مما سمح بإخلاء قرية بلاتن السويسرية.

وأضافت الوزيرة أن ذوبان الجليد الدائم سيؤدي حتما إلى المزيد من انهيارات الأنهار الجليدية وسقوط الصخور، مما يجعل أنظمة الإنذار المبكر أمرا حيويا.

وكان تقرير أممي سابق قد حذر من أن الخسائر الفعلية جراء الكوارث الطبيعية قد تصل إلى 2.3 تريليون دولار سنويا، أي 10 أضعاف ما كان يُعتقد سابقا، مع تأثيرات متتالية على الرعاية الصحية والإسكان والتعليم، مؤكدا تضاعفت الخسائر المالية الناجمة عن الكوارث خلال العقدين الماضيين.