ولايات أميركية تقاضي إدارة ترامب لإلغائها مشاريع طاقة شمسية

أفادت أوراق قضائية بأن ما يقارب 20 ولاية أميركية تقاضي إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب إلغائها برنامج منح بقيمة 7 مليارات دولار يهدف إلى توسيع نطاق الطاقة الشمسية في المجتمعات ذات الدخل المنخفض.

وأعلن المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا في بيان عن دعويين قضائيتين رفعتهما مجموعة من الولايات التي حصلت على منح بموجب برنامج "الطاقة الشمسية للجميع" التابع لوكالة حماية البيئة.

وأكد بونتا أن كاليفورنيا ستخسر نحو 250 مليون دولار من الأموال المخصصة للبرنامج من قبل الكونغرس، قائلا "تحاول إدارة ترامب حصرنا في الماضي مقيدين بشركات الوقود الأحفوري، وبذلك، يجعل ترامب أميركا أكثر تكلفة وتلوثا".

وكان مدير الوكالة لي زيلدين قد أعلن عن إنهاء البرنامج في أغسطس/آب الماضي، في حين قالت الوكالة في رسالة إلكترونية إنها لن تعلق على الدعاوى القضائية المعلقة.

من جهته، صرح كريس مايز المدعي العام لولاية أريزونا بأن إلغاء البرنامج سيؤثر على 900 ألف أسرة من ذوات الدخل المحدود في جميع أنحاء البلاد، قائلا إنه "بدون هذا البرنامج ستكون الطاقة النظيفة بعيدة المنال بالنسبة للعديد من سكان أريزونا".

كما ستشهد نحو 11 ألف أسرة من ذوات الدخل المحدود في الولاية ارتفاعا بنسبة 20% في فواتير الطاقة بعد أن خسرت الولاية 156 مليون دولار لصالح برنامج الطاقة الشمسية للجميع.

وتعد هذه الدعوى القضائية واحدة من عشرات الدعاوى التي رفعها 23 نائبا عاما ديمقراطيا في البلاد ضد إدارة ترامب بشأن قضايا تتراوح بين تعليق المنح الفدرالية والهجرة ونشر قوات الحرس الوطني في المدن.

ورُفعت الدعوى الأولى أمام محكمة المطالبات الفدرالية للمطالبة بتعويضات مالية، ودعوى ثانية لإعادة تفعيل البرنامج أمام محكمة فدرالية في ولاية واشنطن، وفقا لبيان بونتا.

وكان قانون "مشروع قانون واحد كبير وجميل" الذي وقّعه دونالد ترامب في يوليو/تموز الماضي قد ألغى مصدر تمويل برنامج وصفه زيلدين بأنه "مشروع متهالك".

إعلان

كما تراجع الرئيس عن الدعم الفدرالي لطاقة الشمس والرياح، واصفا الموارد المتجددة بأنها باهظة الثمن وغير موثوقة.

وقال مايز إن إلغاء البرنامج سيؤثر على المجتمعات المحرومة، مستشهدا بقبيلة هوبي في شمال أريزونا، والتي كان من المقرر أن تحصل على جائزة بقيمة 25 مليون دولار لتوصيل الكهرباء لأول مرة إلى مئات المنازل باستخدام الألواح الشمسية وأنظمة تخزين البطاريات.

وتأتي الشكاوى بعد نحو أسبوعين أيام من قيام مجموعة من شركات الطاقة الشمسية والنقابات العمالية برفع دعوى قضائية لاستعادة البرنامج.

وبالإضافة إلى كاليفورنيا وأريزونا تشمل الولايات المشاركة في الدعاوى القضائية وميريلاند وكولورادو وكونيتيكت وهاواي وإلينوي وكنتاكي وماين وماساتشوستس وميشيغان ومينيسوتا ونيفادا ونيوجيرسي ونيو مكسيكو ونيويورك وساوث كارولينا وأوريغون وبنسلفانيا ورود آيلاند وفيرمونت وواشنطن وويسكونسن ومدينة واشنطن العاصمة.

وكان الرئيس ترامب قد أصدر في أول يوم من ولايته سلسلة من الأوامر التنفيذية لتعزيز إنتاج النفط والغاز وإلغاء الحماية البيئية، والانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، والتراجع عن مبادرات العدالة البيئية التي سنها الرئيس السابق جو بايدن، وهي قرارات يرى الخبراء والعلماء أنها ستؤثر سلبا على البيئة والمناخ داخل وخارج الولايات المتحدة.

ويعتبر الرئيس ترامب أن التغير المناخي يعد "خدعة" هدفها الحد من النشاط الاقتصادي الأميركي، وكان قد صرح أكثر من مرة بأن "علماء المناخ لديهم أجندة سياسية".

وفي أبريل/نيسان الماضي وقّع الرئيس ترامب على 4 أوامر تنفيذية تهدف إلى إحياء الفحم، وقال أمام مجموعة من عمال المناجم إنه سيوقع على أمر تنفيذي "يلغي اللوائح غير الضرورية التي تستهدف الفحم الجميل والنظيف"، حسب توصيفه وأثارت هذه الخطوات غضب المدافعين عن البيئة.