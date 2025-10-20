تحالف دولي يدعو لمنع توسع استخدام الوقود الأحفوري

دعا تحالف دولي -يضم أكثر من 1400 منظمة حكومية ومدنية معنية بالحفاظ على البيئة- أعضاءه إلى زيادة الجهود الرامية إلى الحد من استخراج الوقود الأحفوري، والعمل نحو التوصل إلى معاهدة عالمية لمنع انتشار الوقود الأحفوري.

واعتمد الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة مشروع القرار رقم 42، والذي وصف صراحة إنتاج الوقود الأحفوري بأنه تهديد للطبيعة، وحث مجموعاته الأعضاء على تسريع التحول بعيدًا عنه.

وفي بيان صحفي أعلن فيه عن هذا الاقتراح، وصف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة قراره غير الملزم بأنه "أقوى لغة تم تبنيها على الإطلاق في منتدى متعدد الأطراف بشأن إمدادات النفط والغاز والفحم".

وقال رالف ريجينفانو، وزير التكيف مع تغير المناخ والطاقة والبيئة والأرصاد الجوية بدولة فانواتو في بيان صحفي "اليوم لحظة تاريخية للحفاظ على البيئة عالميا. ولأول مرة، أقرّ الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بما دأب العلم على إخبارنا به لعقود: لا يمكننا حماية الطبيعة مع التوسع في استخدام الوقود الأحفوري".

ويسلط القرار الضوء على التأثيرات السلبية لاستخراج الوقود الأحفوري على تغير المناخ والتنوع البيولوجي وحقوق الإنسان، ويحث الدول الأعضاء على دعم تنفيذ اتفاق باريس للمناخ وغيرها من الاتفاقيات الدولية مع إيجاد انتقال عادل بعيدًا عن الوقود الأحفوري وإنهاء مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة.

كما تسعى الوثيقة إلى اتخاذ إجراءات بشأن جانب العرض من أنظمة الوقود الأحفوري، مع استهداف استخراجه، وليس استهلاكه فحسب.

وتشير أيضا إلى أن معظم الاتفاقيات الدولية تُركز على استخدام الوقود الأحفوري وانبعاثاته، مضيفةً أن "هناك فجوة قانونية في حوكمة استخراج وتوريد الوقود الأحفوري".

واستشهد ريجينفانو بالرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية والذي يفيد بأن الحكومات ملزمة قانونًا بمعالجة تغير المناخ، ووصف قرار الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بأنه "قيادة وشجاعة طال انتظارها يحتاجها العالم".

إعلان

قال إنه لطالما ترددت دعوات بالتخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز بشكل عادل ومنصف "لأن بقاءنا يعتمد على ذلك. والآن، انضمت إلينا حركة الحفاظ على البيئة".

ويدعو القرار اللجنة العالمية للقانون البيئي التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى "تطوير تحليل وتقييم للفجوات بالحوكمة في الأطر الدولية القائمة المتعلقة بإمدادات الوقود الأحفوري، والانتقال العادل فضلاً عن أهمية وتكامل معاهدة حظر انتشار الوقود الأحفوري" حاثا المجموعات الأعضاء على "تسريع مسارات الانتقال العادل" بالبلدان النامية.

ويضم الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة منظمات أعضاء في 160 دولة، بما في ذلك العديد من وكالات الحفاظ الحكومية والمجموعات البيئية مثل جمعية أودوبون الوطنية ومركز التنوع البيولوجي ومنظمة الحفاظ على الطبيعة.

ومن جهته، قال بن غولوف، كبير نشطاء المناخ بمركز التنوع البيولوجي إنه "بعد 30 عامًا من محادثات المناخ، بات من الواضح أننا بحاجة إلى أدوات إضافية لدفع الدول إلى التحول السريع عن الوقود الأحفوري، لذا فهذه خطوة مرحب بها".

وأضاف أن هذا يأتي بشكل خاص في ظل تراجع الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، عن دبلوماسية المناخ. ومن الجيد أن نرى هيئة دولية مثل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة تتحرك لتوسيع مجموعة الأدوات، ودفع أعضائها إلى التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري الذي يؤدي إلى الانقراض وأزمات المناخ.

وقد اعتمدت جمعية أعضاء الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة رسميا الاقتراح في مؤتمرها العالمي لحفظ الطبيعة في أبوظبي، حيث قالت إن أكثر من 10 آلاف مشارك من 189 دولة تجمعوا لمدة أسبوع من الجلسات "بهدف تحديد أجندة الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة لعقود قادمة" حسبما قالت المجموعة.

ويعد الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) المساهم الأكبر على الإطلاق في تغير المناخ العالمي، حيث يمثل حوالي 68% من انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري في العالم ونحو 90% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تحبس حرارة الشمس، فترتفع درجة حرارة الكوكب ويتغير المناخ.