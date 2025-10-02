ذوبان قياسي لأنهار سويسرا الجليدية بفعل الحرارة ونقص الثلوج

قالت هيئة مراقبة الجليد في سويسرا "غلاموس" (GLAMOS) إن الأنهار الجليدية في سويسرا ذابت بشكل كبير على مدى الـ12 شهرا الماضية لتسجل رابع أكبر انخفاض في حجم الجليد على الإطلاق، بفعل التغير المناخي وزيادة معدلات الحرارة في البلاد.

وتسبب شتاء قليل الثلوج، وخاصة في الجزء الشمالي الشرقي من جبال الألب السويسرية، تلته موجات حارة في يونيو/حزيران، في فقدان الأنهار الجليدية 3% من كتلتها الجليدية الإجمالية، وفقا لتقرير هذا العام الصادر عن اللجنة السويسرية لمراقبة الغلاف الجليدي ومنظمة "غلاموس".

وقال ماتياس هوس مدير المنظمة التي تغطي تقاريرها السنة الهيدرولوجية من أكتوبر/تشرين الأول إلى سبتمبر/أيلول: "هذا معدل ذوبان كبير حقا".

ورغم أن ذوبان الجليد لم يكن بالقدر نفسه من الشدة الذي كان عليه في عامي 2022 و2023، عندما فقدت الأنهار الجليدية ما بين 5.9% و4.4% من كتلتها على التوالي، فإن تآكل الأنهار الجليدية يبدو واضحا حسب التقرير.

وأضاف هوس لوكالة رويترز -خلال زيارة لنهر الرون الجليدي في كانتون فاليه- أن سويسرا شهدت أسوأ عقد من ذوبان الجليد على الإطلاق حيث فقدت ربع حجم الأنهار الجليدية منذ عام 2015.

وكان نهر الرون الجليدي أكبر نهر جليدي في أوروبا خلال العصر الجليدي، لكنه انكمش بسرعة، وخسر في المتوسط ​​حوالي 1.5 متر من سمكه هذا العام.

وبحسب منظمة "غلاموس" فقد اختفى نحو 100 نهر جليدي في سويسرا بين عامي 2016 و2022، وتقول المنظمة إن معظمها قد يختفي بحلول نهاية القرن.

من جهته، يقول هوس: "للأسف، ليس بوسعنا أن نفعل الكثير لإنقاذ الأنهار الجليدية.. وسوف تستمر في التراجع على أي حال، حتى لو استقر المناخ اليوم".

وأضاف أنه إذا انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر على مستوى العالم خلال الـ30 عاما القادمة، فسيكون من الممكن إنقاذ ما يصل إلى 200 نهر جليدي سويسري على ارتفاعات عالية.

وعانت الأنهار الجليدية السويسرية التي تقع تحت مستوى 3 آلاف متر فوق مستوى سطح البحر بشكل خاص هذا العام. وخلص التقرير إلى أن نهر سيلفريتا الجليدي في شمال شرق سويسرا، والذي كان متماسكا في السابق، شهد ذوبانا هائلا للجليد بعد تساقط أقل كمية من الثلوج في المنطقة منذ بدء تسجيل البيانات قبل نحو 100 عام.

أثمان التغير المناخي

وحذّر هوس من أن انكماش الأنهار الجليدية يُسهم في زعزعة استقرار الجبال، وقد يُؤدي ذلك إلى انهيارات جليدية من الصخور والجليد، كما حدث في انهيار نهر جليدي دمر قرية بلاتن.

وتُعدّ سويسرا من أسرع دول العالم ارتفاعا في درجات الحرارة وفقا لبيانات الأمم المتحدة. وسجلت البلاد أعلى 3 سنوات حرارة على الإطلاق (2022 و2023، و2024). وكان متوسط درجة الحرارة في هذه الفترة أعلى بمقدار 2.3 درجة مئوية من متوسط الفترة من 1951 إلى 1980.

ويعزى ارتفاع درجات الحرارة في سويسرا بشكل أسرع من البلدان الأخرى لكونها دولة غير ساحلية، ولا تستفيد من تأثير المحيطات العازل، القادر على امتصاص كميات كبيرة من الحرارة. عالميا، ترتفع درجة حرارة القارات أكثر من المحيطات.

كما يلعب ارتفاع جبال الألب وتضاريسها دورا محوريا. إذ يذوب الثلج والجليد بوتيرة أسرع فأسرع، مما يُقلل من قدرة الأرض على عكس ضوء الشمس إلى الفضاء، أو ما يُسمى "تأثير البياض".

ومنذ تسعينيات القرن الـ20، ازداد فقدان الجليد في جميع مناطق العالم تقريبا. وأكدت المنظمة أن الأنهار الجليدية في العالم تعرضت للخسارة الكبرى على الإطلاق في كتلتها على مدى 3 سنوات بين عامي 2022 و2024.

ويغطي أكثر من 275 ألف نهر جليدي في جميع أنحاء العالم مساحة تبلغ 700 ألف كيلومتر مربع تقريبا. وتخزن الأنهار الجليدية والصفائح الجليدية معا ما يقرب من 70% من موارد المياه العذبة في العالم.