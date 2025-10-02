دراسة تكشف عن تلوث بلاستيكي واسع بحوض الأمازون

أفادت دراسة حديثة بأن التلوث البلاستيكي منتشر على نطاق واسع في أنهار ونباتات وحيوانات غابات الأمازون المطيرة، وهو ما يهدد الدور الحيوي لأهم مصارف الكربون على الكوكب.

وراجع الباحثون 52 دراسة ميدانية يعود تاريخها إلى عام 2000، تناولت البلاستيك داخل المنطقة الأحيائية في جميع دول الأمازون التسع.

كما اعتمدوا على 51 دراسة أخرى نُشرت حتى أبريل/نيسان 2025 تُظهر أدلة على تلوث البلاستيك في الأسماك وأبقار البحر والسلاحف والطيور وكذلك في رواسب التربة ومصادر مياه الشرب في المنطقة.

وتشير أبحاث سابقة إلى أن ما يصل إلى 10% من إجمالي البلاستيك في المحيط، تصل إلي حوض الأمازون عبر شبكة المجاري المائية الواسعة التي تُشكل حوض الأمازون.

وأكد المؤلفون أن التلوث البلاستيكي في الأمازون يمثل سيناريو مقلقا للغاية، إذ تشير الأدلة إلى أن البلاستيك موجود في كل مكان، بما في ذلك مياه الشرب، رغم أن الأبحاث لا تزال في بداياتها.

وظهرت أول أدلة على موت الحيوانات بسبب تلوث البلاستيك الدقيق في حوض الأمازون في عام 2009، عندما قام العلماء بالتحقيق في وفاة خروف البحر الأميركي، الذي من المحتمل أنه اختنق بكيس بلاستيكي.

وقالت جيسيكا فرنانديز دي ميلو، الباحثة الرئيسية في علم البيئة وحفظ التنوع البيولوجي بجامعة ولاية سانتا كروز بالبرازيل، "حتى الحيوانات البرية التي لا تتواصل مع البشر كثيرا، والتي تعيش في أعماق الغابات بعيدا عن المدن، ملوثة بالفعل بالبلاستيك الدقيق".

وأضافت أنه تمت ملاحظة طيور تستخدم قطع البلاستيك الكبيرة لبناء أعشاشها، وقطعا بلاستيكية تطفو على سطح الماء في وسط الجداول الصغيرة وسط ولاية أمازوناس، وهو أمر صادم للغاية، بحسب دي ميلو.

وغالبا ما تفتقر البلديات في المناطق النائية في المنطقة إلى برامج إعادة التدوير أو إدارة النفايات المناسبة، مما يؤدي إلى تراكم النفايات البلاستيكية في البيئة الأمازونية.

ويقول المؤلفون إن ثلثي الأنواع الحيوانية الملوثة يتم استهلاكها محليًا، مما يثير أيضًا المخاوف بشأن التأثيرات على صحة الإنسان.

ووجدت معظم الدراسات شظايا بلاستيكية في الأجهزة الهضمية للأسماك، ورغم أنها لا تؤكل، فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان البلاستيك موجودا في أنسجتها العضلية التي يتم استهلاكها، مما يُشكل خطرا أكبر على صحة الإنسان.

وكانت أول دراسة تُجري قياسا دقيقا للتلوث البلاستيكي في المنطقة الأحيائية قد نشرت في عام 2018. ورغم ازدياد الأبحاث حول هذه القضية منذ عام 2020، فإنه لا توجد حتى الآن أبحاث حول تأثير البلاستيك النانوي، وفقا لما أشارت إليه الدراسة الجديدة.

ولم تُجرَ أي دراسات ميدانية في مناطق واسعة من الأمازون، حيث تركزت معظم الأبحاث على طول المنبع الرئيسي لنهر الأمازون.

وتؤكد دي ميلو الحاجة إلى فهم مدى خطورة هذه المشكلة، ومعالجة الفجوة أو النقص الكبير في الأبحاث في هذا المجال.

وتُعتبر غابات الأمازون المطيرة، التي توصف غالبا برئة الكوكب الخضراء، عنصرا أساسيا في التنوع البيولوجي العالمي وتنظيم المناخ، ودرعا حيوية لصحة الإنسان، لكنها تعاني، إضافة إلى التلوث، من الحرائق وإزالة الأشجار من أجل التوسع الزراعي وتربية الماشية، والجفاف والحرارة الزائدة الناجمة عن التغير المناخي.

وتمثل تلك الغابات وحدها 10% من إجمالي الكتلة الحيوية للكوكب، وهي تخزن مع الغابات الاستوائية الأخرى ما بين 90 و140 مليار طن من الكربون، وتساعد بذلك على استقرار المناخ العالمي، في حين تؤدي إزالتها إلى جعلها مصدرا للانبعاثات.