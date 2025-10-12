خبراء التمويه.. حقائق مدهشة عن عالم الأخطبوطات المذهل

تعد الأخطبوطات كائنات آسرة، تجمع بين الغموض والجمال، وقد نسجت حولها الأساطير المخيفة والمذهلة في آن، ويوجد أكثر من 300 نوع منها تعيش في جميع بيئات المحيطات، لكنها تتعرض لتحديات كبيرة جراء التغير المناخي والصيد الجائر.

أصبح أخطبوط كارنارفون المكتشف حديثًا لا يتجاوز عرضه 5 سنتيمترات الأصغر من بينها أنواع الأخطبوطات، فيما يعد "أخطبوط المحيط الهادي العملاق" أضخم الأنواع المعروفة إلى الآن، ويمكن أن يصل طوله إلى نحو 9 أمتار ووزنه إلى نحو 270 كيلوغراما، ويعيش في شمال المحيط الهادي.

يرمز الأخطبوط، بأذرعه الثمانية ومهاراته الاستثنائية في حل المشكلات، إلى الإبداع والمرونة والذكاء في عالم الطبيعة. فالأجسام الناعمة لهذه الكائنات قادرة على تغيير شكلها بسرعة، مما يسمح لها بالمرور عبر المساحات الضيقة أو التمدد عند الحاجة. ويُعدّ جهازها العصبي ووظائف دماغها من بين أكثر الوظائف تعقيدا لدى اللافقاريات.

بفضل ذاكرتها القوية وفضولها ومهاراتها في حل المشكلات، تُعتبر الأخطبوطات التي تنتمي إلى فصيلة الرخويات اللافقارية وتعيش في المحيطات منذ ملايين السنين، من أذكى الحيوانات في المحيط، وأكثرها قدرة على التكيف.

وهي كائنات ذات قدرات نادرة في الحياة البحرية، حيث يمكنها حل الألغاز، والهروب من الأحواض، وفتح الجرار، وحتى استخدام الأدوات، ولذلك تستخدمها بعض أحواض السمك، وتزودها بألعاب أو ألعاب ذكاء لإظهار مهاراتها أمام الجمهور.

دم أزرق و3 قلوب

يمتلك الأخطبوط 3 قلوب، يضخ قلبان منهما الدم إلى الخياشيم، ويضخه القلب الثالث إلى باقي الجسم، وتعمل هذه القلوب الثلاثة معا لتعويض ضعف بروتين نقل الأكسجين في دمه (الهيموسيانين) مما يمنحه نمط حياة نشطة.

كما أن لون دمه أزرق بسبب احتوائه على النحاس بدلا من الحديد، وهو ما يُساعده على البقاء على قيد الحياة في المناطق الباردة والعميقة من المحيط.

وتشير الدراسات إلى أن الأخطبوط، الذي تعيش معظم أنواعه غالبا سنة أو سنتين فقط، يتوقف قلبه الرئيسي عن النبض عندما يسبح، ولهذا السبب يُفضل الزحف، فهو أسهل وأقل إرهاقا.

وتمتاز إناث الأخطبوط العملاق بأنها أكبر حجمًا من الأخطبوط الذكر، وهي تضع ما بين 50 ألفا و200 ألف بيضة حسب النوع، كما أنها تحضن بيضها لمدة تتراوح بين 6 أشهر و4 أعوام ونصف، وهي أطول فترة معروفة لحضانة البيض لأي حيوان، حسب بعض الدراسات.

وخلال فترة الحضانة تمتنع الأم عن أكل أي طعام بهدف حراسة البيض، وبعد فقس البيض تموت الأم مباشرة من الجوع والإجهاد.

واكتشفت الدراسات أيضا أن الأخطبوطات تتمكن من تنسيق عمل أذرعها الـ8 بشكل مرن للغاية عبر مجموعة من السلوكيات، من البحث عن الطعام إلى بناء أوكار، أو التحرك في قاع البحر.

ويستطيع كل ذراع من الأذرع الثمانية أن يتحرك بمفرده، كما لو أن له دماغا خاصا به، فمعظم خلايا الأخطبوط العصبية موجودة في أذرعه، وليس في رأسه. هذا يعني أنه يستطيع القيام بأشياء كثيرة في آن واحد.

كما تمتاز الأخطبوطات بقدرتها الفائقة على الاختباء، فهي قادرة على تغيير لونها ونقوشها، وحتى ملمس جلدها خلال ثوان، لتندمج مع الصخور أو الرمال أو الشعاب المرجانية، ويساعدها ذلك على الاختباء من الحيوانات المفترسة أو إرسال إشارات إلى الأخطبوطات الأخرى.

وعلى الرغم من براعتها في مطابقة الألوان، يعتقد العلماء أن الأخطبوطات في الواقع مصابة بعمى الألوان، وقد تساعدها عيونها الفريدة على رؤية الضوء والأنماط بطريقة مميزة.

ليس الأخطبوط فريسة سهلة، وإذا شعر الأخطبوط بالخوف، فإنه يُطلق سحابة من الحبر الداكن، وهو ما يُخفيه عن الحيوانات المفترسة، ويُربكها أيضا بتأثيره على حاستي الشم والتذوق لديها، وهي خدعة ذكية تُتيح للأخطبوط وقتًا للهرب على الأقل.

كما تمتلك جميع الأخطبوطات نوعا من السم تستخدمه لصعق فريستها قبل أكلها، لكنه ليس خطرا على البشر، باستثناء سم الأخطبوط الصغير ذي الحلقات الزرقاء وموطنه في أستراليا، والذي قد يكون ضارا، حسب بعض الدراسات.

ورغم فرادة الأخطبوط وسحره، فإنه يواجه حاليا تحديات كبيرة في المحيطات العالمية، ومع تفاقم ظاهرة التغير المناخي وزيادة التلوث البحري، تتعرض العديد من بيئات الأخطبوط للتدمير.

ويشكل التلوث بالبلاستيك خصوصا تهديدا كبيرا لحياة الأخطبوط والكائنات البحرية الأخرى، بالإضافة إلى الإفراط في صيدها وهو ما أدى إلى تقليص أعدادها بشكل ملحوظ.

وقد شهدت السنوات الأخيرة دعوات متزايدة لحماية المحيطات وكائناتها الفريدة، واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التلوث البلاستيكي وحماية الموائل البحرية التي يعتمد عليها الأخطبوط والكائنات الأخرى للبقاء.

ويتم الاحتفال سنويا باليوم العالمي للأخطبوط يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول للتذكير بأهمية هذا الكائن المهيب، ودوره في النظام البيئي للكوكب.