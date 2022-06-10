مسلح يقتل 3 أشخاص بإطلاق نار بمصنع في ميريلاند الأميركية

قتل 3 أشخاص في إطلاق نار أمس الخميس في مصنع بولاية ميريلاند الأميركية، وفقا لما أعلنته الشرطة.

وقال مكتب مأمور الشرطة المحلي إن شخصا رابعا بالمنشأة أصيب في إطلاق النار، كما أصيب جندي بالولاية أيضا في تبادل لإطلاق النار مع المشتبه به، وفقا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز.

ومن ناحية أخرى ذكر مكتب مأمور مقاطعة واشنطن في منشور عبر فيسبوك " المشتبه به لم يعد يمثل تهديدا للمجتمع".

وفر المهاجم من مكان الحادث بعد إطلاق النار، وتعقبته شرطة ولاية ميريلاند إلى تقاطع يبعد حوالي 6 أميال نحو الجنوب.

وقال مكتب المأمور "تم تبادل طلقات نارية بين المشتبه به والجندي". وأضاف "الاثنان أصيبا ونقلا لتلقي الرعاية الطبية".

هذا وقد أسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية بالولايات المتحدة عن مقتل 18 ألفا و574 شخصا حتى الآن عام 2022، بما في ذلك 10 آلاف و300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.